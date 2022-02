A Vue plugin to slide verify Demo

Build Setup

npm install npm run dev npm run build

Quick Start

1. Import vue-monoplasty-slide-verify into your vue.js project.

Using build tools:

npm install --save vue-monoplasty-slide-verify

import Vue from 'vue' ; import SlideVerify from 'vue-monoplasty-slide-verify' ; Vue.use(SlideVerify);

2. Now you have it. The simplest usage:

< slide-verify :l = "42" :r = "10" :w = "310" :h = "155" slider-text = "向右滑动" @ success = "onSuccess" @ fail = "onFail" @ refresh = "onRefresh" > </ slide-verify > < div > {{msg}} </ div >

export default { name : 'App' , data(){ return { msg : '' , } }, methods : { onSuccess(){ this .msg = 'login success' }, onFail(){ this .msg = '' }, onRefresh(){ this .msg = '' } } }

argument

Param Type Describe Version l Number block length r Number block circle radius w Number canvas width h Number canvas height sliderText String Slide filled right 1.0.5 imgs Array picture array 背景图数组,默认值 [] 1.1.0 accuracy Number 滑动验证的误差范围,默认值 5 1.1.1 show Boolean 是否显示刷新按钮,默认值 true 1.1.1

callBack

Event Type Describe Version success Function success callback 返回时间参数,单位为毫秒 fail Function fail callback refresh Function 点击刷新按钮后的回调函数 again Function 检测到非人为操作滑动时触发的回调函数 1.1.1 fulfilled Function 刷新成功之后的回调函数 1.1.1

Document

更新记录

V1.1.3 描述

解决IE 9 - 10 滑块显示bug,感谢大神 @Guosugaz 修复此bug 🎉 issue#26

修复 滑块成功后依然能滑动bug

优化 图片未加载完成之前加载遮罩层

增加滑动成功后的时间显示。单位毫秒。issue#24

accuracy 精度设置 判断滑块与凹槽位置的误差范围值,默认取值范围为 [1, 10]。若取值不为 -1,则会开启检测非人为操作。人为操作也有可能会触发哦! 判断依据是:滑块的一系列移动坐标的平均值和方差是否相等。若相等则人为是非人为操作。 若 accuracy 为 -1,则表示关闭检测非人为操作,默认开启。开启之后,若检测到为非人为操作,则会触发 again 回调函数

V1.1.0 版本新增属性 imgs :

当 imgs 不传或者传空数组时,图片库默认使用第三方api提供的图片路径。可能加载缓慢;

不传或者传空数组时,图片库默认使用第三方api提供的图片路径。可能加载缓慢; 当 imgs 传本地路径时,确保图片路径是否正确。建设传cdn上的图片地址。

传本地路径时,确保图片路径是否正确。建设传cdn上的图片地址。 详情可参考 APP.vue 上的写法。或在线查看demo地址

内置方法

在父组件里如果需要重置,可以在父组件中调用子组件reset() 方法

< slide-verify ref = "slideblock" > </ slide-verify >

this .$refs.slideblock.reset();

Log

修复 imgs 不传时,页面的 warning 问题

增加滑动验证的精度设置 增加滑块刷新成功后的回调函数 可配置刷新按钮的显示 可配置是否开启非人为操作(防止非人为操作滑动解锁)

add img array (增加可配置的图片地址接口)

add slider text (增加可自定义滑块文本)

Mobile terminal touch event support (支持移动端事件)

example

可参考如下用法: