简介

一款使用marked和highlight.js开发的一款markdown编辑器,除常见markdown语法外,支持快捷输入、图片粘贴、代码复制、全屏编辑、预览等功能。

使用起来简单方便,只需几行代码,即可在你的页面上引入一个markdown编辑器,编辑区支持像专业编辑器那样。

编辑器涵盖了常用的markdown编辑器功能,可通过已有属性进行配置,对编辑器功能和样式进行基本的配置,也可根据需求进行深度定制。

示例

特点

使用简单,只需要安装npm包,引入项目即可使用,不需要繁琐的初始化配置。

方便扩展,根据实际需求,支持常见的功能配置,也可根据实际需求进行深度定制。

体积小,加载速度快,npm包删除了highlight.js和codemirror里的依赖。

灵活的主题,默认支持四种代码块风格,也可根据实际需求定制自己的主题样式

功能强大,支持专业版的编辑器,使用codemirror实现编辑窗口,可识别markdown语法

键盘事件监听,如保存、粘贴、回车时上次输入语法判断等

可扩展性强,除了提供的属性配置编辑器,也可直接在原有组件基础上进行二次开发

实现思路

通过监听文本输入区域内内容的变化,实时将输入的markdown语法进行编译,并渲染到预览区域。

编辑器大致分为头部菜单栏、左侧内容输入区域、右侧预览区域三个部分。 头部菜单主要为定自定义标题区域和菜单按钮,菜单按钮可通过配置文件进行显示和隐藏;左侧编辑区域,简单版使用textarea开发,满足基本需求, 专业版使用codemirror开发,编辑区域支持手动输入文本和通过头部菜单插入;右侧预览区域可实时预览输入文本,并可通过菜单按钮,进行编辑区域和预览区域的切换。

安装方式

使用npm安装

安装依赖

npm i -S vue-meditor

将组件复制到项目内

将git仓库代码拉到本地

git clone https://github.com/zhaoxuhui1122/vue-markdown.git

复制src文件夹下内容至components文件夹下

在项目使用

npm包安装时

简单版

import Markdown from 'vue-meditor'

专业版

import { MarkdownPro } from 'vue-meditor'

预览组件

import { MarkdownPreview } from 'vue-meditor'

简单版

import Markdown from '@/components/markdown/...' ;

专业版

import MarkdownPro from '@/components/markdown/pro' ;

预览组件

import MarkdownPreview from '@/components/markdown/preview' ;

在页面内使用

<template> <div class="markdown"> <Markdown/> </div> </template> <script> import Markdown from 'vue-meditor'; export default { name: "markdown", components: { Markdown } } </script>

API

编辑器基本属性

value

Type: String/Number

Default: ''

编辑器输入的文本,支持通过 v-dodel 数据双向绑定设置编辑器内容和获取编辑器的值。

width

Type: String/Number

Default: auto

编辑器的初始化宽度。

height

Type: Number

Default: 600

编辑器的初始化高度。

bordered

Type: Boolean

Default: true

编辑器是否含有边框。

toolbars

Type: Object

Default: 参见下表

头部菜单按钮,通过设置true or false控制决定是否显示,目前配置支持持控制按钮显示隐藏,后续将支持根据配置显示排列顺序。

名称 说明 默认是否显示 strong 粗体 是 italic 斜体 是 overline 删除线 是 h1 标题1 是 h2 标题2 是 h3 标题3 是 h4 标题4 否 h5 标题5 否 h6 标题6 否 hr 分割线 是 quote 引用 是 ul 无序列表 是 ol 有序列表 是 code 代码块 是 link 链接 是 image image 是 table 表格 是 checked 已完成列表 是 notChecked 未完成列表 是 preview 预览 是 split 分屏模式切换 是 print 打印 否 theme 主题切换 是 fullscreen 全屏 是 exportmd 导出为*.md文件 是 importmd 导入本地*.md文件 是 save 保存按钮 否 clear 清空内容 否

theme

Type: String

Default: light

编辑器代码块主题,目前支持 light 、 dark 、 oneDark 、 gitHub 四种代码块风格,可通过自定义theme并修改样式文件进行主题定制。

自定义theme时,预览区域的会增加一个为 markdown-theme-[theme] 的 class 。

autoSave

Type: Boolean

Default: false

是否开启自动保存,设置为开启时可通过绑定 on-save 事件获取编辑器内的值和代码块主题。

<Markdown @on-save="handleOnSave"/>

handleOnSave({value, theme}){ console .log(value, theme); }

interval

Type: Number

Default: 10000

自动保存间隔时间,单位: mm ,默认10000mm,需要 autoSave = true 时才有效。

exportFileName

Type: String

Default: unnamed

导出的md文件名称,默认unnamed.md。

markedOptions

Type: Object

Default: {}

marked配置项,可以根据需求自定义。

<Markdown :markedOptions="{baseUrl:'http://***.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/'}"/>

isPreview

Type: Boolean

Default: false

是否是预览模式,开启时可作为一个预览组件使用,与预览组件功能一致。

copyCode

Type: Boolean

Default: true

是否支持复制代码块内的内容。

copyBtnText

Type: String

Default: 复制代码

复制代码按钮显示文字。

预览组件基本属性

initialValue

Type: String/Number

Default: ''

预览组件初始化内容,支持动态更新。

theme

Type: String

Default: light

代码块主题,与编辑器编辑器代码块主题一致。

markedOptions

Type: Object

Default: {}

marked配置项,与编辑器内该配置一致。

copyCode

Type: Boolean

Default: true

是否支持复制代码块内的内容。

copyBtnText

Type: String

Default: 复制代码

复制代码按钮显示文字。

编辑器初始化完成时触发,返回值为 Object ,包含组件本身和 insertContent 方法。

编辑器保存事件,自动保存或者手动保存时触发,支持 ctrl+s 或 command+s 触发保存,返回值类型为 Object ,包含当前输入值 value 和选择的代码块主题 theme 。

监听编辑器粘贴图片事件,在编辑区域内手动粘贴图片时触发,可用于支持粘贴插入图片文件,返回 file 文件,上传文件后可结合 on-ready 事件内返回的 insertContent 插入图片。

复制代码块内容,触发时返回当前代码块的text,copyCode开启时才有效。

二次开发

粘贴插入图片

on-paste-image 虽然可以支持图片粘贴事件的监听,但不会处理图片上传至服务器并将链接插入编辑器这段逻辑。

目前如果想要支持粘贴插入图片,需要在 on-paste-image 方法里上传图片文件,拿到图片地址后,使用 on-ready 方法里返回的insertContent方法插入图片。

上述操作显得过于复杂,可以直接在源码里扩展mixins里的 handlePaste 方法,图片上传完成后,直接调用 this.insertContent 方法插入图片。

修改 /markdown/mixins/common.js

handlePaste(_, e) { const { clipboardData = {} } = e; const { types = [], items } = clipboardData; let item = null ; for ( let i = 0 ; i < types.length; i++) { if (types[i] === 'Files' ) { item = items[i]; break ; } } if (item) { const file = item.getAsFile(); if ( /image/gi .test(file.type)) { e.preventDefault(); } } }

目前编辑器只支持常见code语法,如果需要实现如流程图等功能,需要进一步扩展,以实现一个简单的流程图为例,具体实现思路如下:

默认情况下,markedjs会使用renderer.code方法对输入的代码块进行解析,并会借助 highlight.js 支持语法高亮。 可以将流程图语法输入到代码块内,并标明语言,重写marked.Renderer的code解析方法,结合结合 flowchart.js 路程图代码进行解析,返回文本内容。

修改`/markdown/libs/js/simple.js

import hljs from './hljs' ; import index from 'index' ; import {parse} from 'flowchart.js' hljs.initHighlightingOnLoad(); const renderer = new index.Renderer(); renderer.code = ( code, language ) => { if (language === 'flow' ) { const dom = document .createElement( 'div' ); const flowchart = parse(code); flowchart.drawSVG(dom, { }); return dom.innerHTML; } else { return `<pre class="hljs"><code class=" ${language} "> ${hljs.highlightAuto(code).value} </code></pre>` } } export default index.setOptions({ renderer, gfm : true , tables : true , breaks : false , pedantic : false , sanitize : false , smartLists : true , highlight : function ( code ) { return hljs.highlightAuto(code).value; } })

自定义markdown语法转换

项目内使用的`index.js均为其默认配置功能,如需要特殊转换,可重写其内部的解析方法,即重写其renderer相关方法 参考文档。

自动生成文档目录

预览区域和文档预览组件暂不支持自动生成目录,实现自动生成目录思路目前想到的大致有

重写 renderer.heading 方法,为生成的标题添加id,输入特定快捷键,如 [TOC] 时,查找预览区域内的的所有标题标签,分析等级关系,生成目录标签

icon替换

项目内所有的icon和命名参考 /assets/font/index.html ,替换时需注意,预览区域的checkbox为icon,注意一并替换, 修改 /assets/css/index.less 内的 input[type="checkbox"] 的 :after 样式。

代码体积优化

公共代码提取

npm包构建时,三个组件完全独立,没有抽离公共文件,所以,当同一个项目内引入其中的两个或三个组件都引入时,存在一定的重复代码, 主要为 highlight.js 、 marked 、 iconfont 、css样式几个部分。

解决方式:将组件复制到本地项目,打包时将这些文件作为公共文件抽离出来。

注意:三个组件中使用的iconfont为同一套,如果只是单纯的使用 preview 组件, 将会引入整个项目所使用的iconfont,可删除iconfont的引入, 重写 input[type="checkbox"] 的样式,preview组件体积将会减少一半,样式文件位于 markdown/assets/css/index.less 。

codemirror体积优化

codemirror主要分为主文件、mode相关文件和样式文件,主文件体积异常的大,mode文件目前只选用了css/jsvascript/markdown/meta/xml五个文件, 其中markdown.js和meta.js为必须引用的,项目中已将常见的编程语言代码风格定义为css/js/xml之一,例如less/sass/scss按照css规则解析,html/vue按照xml规则解析。 优化可从一下方面入手

减少codemirror主文件体积

减少引用的mode依赖

highlight.js原本体积也是较大的,主要原因为,编译时为支持各种代码语言,引入了相应的解析文件, 项目内已根据常见的代码语言进行了一次筛选,进行按需引入,可根据自身需求,再次对引用文件进行删减

参见 src/markdown/libs/js/hljs.js ,目前支持的语言有

import hljs from 'highlight.js/lib/highlight' import javascript from 'highlight.js/lib/languages/javascript' import java from 'highlight.js/lib/languages/java' ; import css from 'highlight.js/lib/languages/css' ; import less from 'highlight.js/lib/languages/less' ; import go from 'highlight.js/lib/languages/go' ; import markdown from src; import php from 'highlight.js/lib/languages/php' ; import python from 'highlight.js/lib/languages/python' ; import ruby from 'highlight.js/lib/languages/ruby' ; import stylus from 'highlight.js/lib/languages/stylus' ; import typescript from 'highlight.js/lib/languages/typescript' ; import xml from 'highlight.js/lib/languages/xml' ; const languages = { javascript, java, css, less, markdown, go, php, python, ruby, stylus, typescript, xml } Object .keys(languages).forEach( key => { hljs.registerLanguage(key, languages[key]) }) export default hljs;

优化思路:无

iconfont 体积优化

只需要preview组件时,避免引入所有icon,参考功能扩展里icon替换方法。

升级路线

普通版编辑器对选中文本进行操作功能

文档目录功能

优化专业版编辑器体积

react版开发

...

问题反馈

对于功能上的缺陷、使用方法和希望扩展的功能,可以提 Issues。