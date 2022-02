Vue.js v 2.1+ plugin for using mediaMatch based queries.

Thanks to AStaroverov for creating v-media-query which was the inspiration for this package.

Note: As of v0.0.5, Output is now minified

Basic Usage

Setup

import Vue from 'vue' ; import {MediaQueries} from 'vue-media-queries' ; import App from './App' ; const mediaQueries = new MediaQueries(); Vue.use(mediaQueries); new Vue({ el : '#app' , template : '<App/>' , components : { App }, mediaQueries : mediaQueries });

Vue Component

<template> <div> <div> <strong>Screen Size:</strong> </div> <div v-if="$resize && $mq.above(992)">Desktop</div> <div v-else>Tablet and Below</div> </div> </template>

Using common CSS Framework responsive bands

Currently, supported framework are:

PRs are welcome.

Bulma

import Vue from 'vue' ; import {MediaQueries, CommonBands} from 'vue-media-queries' ; import App from './App' ; const mediaQueries = new MediaQueries({ bands : CommonBands.Bulma }); Vue.use(mediaQueries); new Vue({ el : '#app' , template : '<App/>' , components : { App }, mediaQueries : mediaQueries, mixins : [CommonBands.Bulma.mixin] });

Bootstrap 4

import Vue from 'vue' ; import {MediaQueries, CommonBands} from 'vue-media-queries' ; import App from './App' ; const mediaQueries = new MediaQueries({ bands : CommonBands.Bootstrap4 }); Vue.use(mediaQueries); new Vue({ el : '#app' , template : '<App/>' , components : { App }, mediaQueries : mediaQueries, mixins : [CommonBands.Bootstrap4.mixin] });

Materialize

import Vue from 'vue' ; import {MediaQueries, CommonBands} from 'vue-media-queries' ; import App from './App' ; const mediaQueries = new MediaQueries({ bands : CommonBands.Materialize }); Vue.use(mediaQueries); new Vue({ el : '#app' , template : '<App/>' , components : { App }, mediaQueries : mediaQueries, mixins : [CommonBands.Materialize.mixin] });

Tailwind

import Vue from 'vue' ; import {MediaQueries, CommonBands} from 'vue-media-queries' ; import App from './App' ; const mediaQueries = new MediaQueries({ bands : CommonBands.Tailwind }); Vue.use(mediaQueries); new Vue({ el : '#app' , template : '<App/>' , components : { App }, mediaQueries : mediaQueries, mixins : [CommonBands.Tailwind.mixin] });

Spectre