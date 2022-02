lory

☀ Touch enabled minimalistic slider for Vue, it is based on lory.

Installation

npm install vue-lory --save

Examples

<template> <lory :options="{ enableMouseEvents: true, infinite: 1 }"> <item>1</item> <item>2</item> <item>3</item> <item>4</item> <item>5</item> <item>6</item> <prev slot="actions"></prev> <next slot="actions"></next> </lory> </template> <script> import { Lory, Item, Prev, Next } from 'vue-lory' export default { components: { Lory, Item, Prev, Next } } </script>

Badges