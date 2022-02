vue loaders

< previous version

NPM

$ npm install -S vue-loaders

CDN

Usage

Before starting playing with loaders include some CSS to your bundle or page:

import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ;

for bundle

< link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/vue-loaders/dist/vue-loaders.css" >

for page

It`s mandatory step. Without this CSS your loaders will not appears on page.

There are two ways how to use the library.

The first is to use main component vue-loaders .

< vue-loaders name = "ball-beat" > </ vue-loaders >

name is name of loader. You will found all avaliable loaders names here.

To use this way you should import vue-loaders and add this as plugin:

import VueLoaders from 'vue-loaders' ; Vue.use(VueLoaders);

or on page

< script src = "https://unpkg.com/vue-loaders" > </ script > < script > Vue.use(VueLoaders); </ script >

The second is to use separet loader component.

< vue-loaders-ball-beat > </ vue-loaders-ball-beat >

You will found all avaliable loaders here.

Import separate loader component and then add this as plugin:

import VueLoadersBallBeat from 'vue-loaders/dist/loaders/ball-beat' ; Vue.use(VueLoadersBallBeat);

This way is good for perfomance and bundle size.

...or import entier library just as for the fist way:

import VueLoaders from 'vue-loaders' ; Vue.use(VueLoaders);

You can prefer first way or second or both of them. The main diffrent between them is when you use the second way you don`t need to include all loaders to your bundle.

Also check out props here or use IDE tips, this library provide web-types.

And some examples:

import Vue from 'vue/dist/vue.esm.browser' ; import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ; import VueLoaders from 'vue-loaders' ; Vue.use(VueLoaders); const template = ` <div> <vue-loaders-ball-beat color="red" scale="1"></vue-loaders-ball-beat> <hr/> <vue-loaders name="ball-beat" color="red" scale="1"></vue-loaders> </div> ` ; new Vue({ template }).$mount( '#app' );

import Vue from 'vue/dist/vue.esm.browser' ; import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ; import VueLoadersBallBeat from 'vue-loaders/dist/loaders/ball-beat' ; Vue.use(VueLoadersBallBeat); const template = ` <vue-loaders-ball-beat color="red" scale="1"></vue-loaders-ball-beat> ` ; new Vue({ template }).$mount( '#app' );

import Vue from 'vue/dist/vue.esm.browser' ; import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ; import VueLoaders from 'vue-loaders' ; Vue.component( 'my-name' , VueLoaders.component); const template = ` <my-name name="ball-beat" color="red" scale="1"></my-name> ` ; new Vue({ template }).$mount( '#app' );

import Vue from 'vue/dist/vue.esm.browser' ; import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ; import VueLoadersBallBeat from 'vue-loaders/dist/loaders/ball-beat' ; Vue.component( 'my-name' , VueLoadersBallBeat.component); const template = ` <my-name color="red" scale="1"></my-name> ` ; new Vue({ template }).$mount( '#app' );

import Vue from 'vue/dist/vue.esm.browser' ; import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ; import VueLoadersBallBeat from 'vue-loaders/dist/loaders/ball-beat.js' ; const template = ` <vue-loaders-ball-beat color="red" scale="1"></vue-loaders-ball-beat> ` ; new Vue({ components : { [VueLoadersBallBeat.component.name]: VueLoadersBallBeat.component }, template }).$mount( '#app' );

If you want manage loader color from CSS outside follow this example:

import Vue from 'vue/dist/vue.esm.browser' ; import 'vue-loaders/dist/vue-loaders.css' ; import VueLoaders from 'vue-loaders' ; Vue.use(VueLoaders); const template = ` <div style="color: red;"> <vue-loaders-ball-beat color="currentColor" scale="1"></vue-loaders-ball-beat> </div> ` ; new Vue({ template }).$mount( '#app' );

live example

< html > < head > < title > VueLoaders demo </ title > < script src = "https://unpkg.com/vue" > </ script > < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/vue-loaders/dist/vue-loaders.css" > < script src = "https://unpkg.com/vue-loaders" > </ script > </ head > < body > < div id = "app" > < vue-loaders-ball-beat color = "red" scale = "2" > </ vue-loaders-ball-beat > < hr /> < vue-loaders name = "ball-beat" color = "red" scale = "2" > </ vue-loaders > </ div > < script > Vue.use(VueLoaders); new Vue().$mount( '#app' ); </ script > </ body > </ html >

Loaders

Preview Name Component ball-beat <vue-loaders-ball-beat/> ball-clip-rotate-multiple <vue-loaders-ball-clip-rotate-multiple/> ball-clip-rotate-pulse <vue-loaders-ball-clip-rotate-pulse/> ball-clip-rotate <vue-loaders-ball-clip-rotate/> ball-grid-beat <vue-loaders-ball-grid-beat/> ball-grid-pulse <vue-loaders-ball-grid-pulse/> ball-pulse-rise <vue-loaders-ball-pulse-rise/> ball-pulse-sync <vue-loaders-ball-pulse-sync/> ball-pulse <vue-loaders-ball-pulse/> ball-rotate <vue-loaders-ball-rotate/> ball-scale-multiple <vue-loaders-ball-scale-multiple/> ball-scale-ripple-multiple <vue-loaders-ball-scale-ripple-multiple/> ball-scale-ripple <vue-loaders-ball-scale-ripple/> ball-scale <vue-loaders-ball-scale/> ball-spin-fade-loader <vue-loaders-ball-spin-fade-loader/> ball-triangle-path <vue-loaders-ball-triangle-path/> ball-zig-zag-deflect <vue-loaders-ball-zig-zag-deflect/> ball-zig-zag <vue-loaders-ball-zig-zag/> cube-transition <vue-loaders-cube-transition/> line-scale-party <vue-loaders-line-scale-party/> line-scale-pulse-out-rapid <vue-loaders-line-scale-pulse-out-rapid/> line-scale-pulse-out <vue-loaders-line-scale-pulse-out/> line-scale <vue-loaders-line-scale/> line-spin-fade-loader <vue-loaders-line-spin-fade-loader/> pacman <vue-loaders-pacman/> semi-circle-spin <vue-loaders-semi-circle-spin/> square-spin <vue-loaders-square-spin/> triangle-skew-spin <vue-loaders-triangle-skew-spin/>

Props

vue-loaders component support the following props:

name - name of loader(see names).

- name of loader(see names). color - loader color. May be any css color value.

- loader color. May be any css color value. scale - loader scale. May be any scale number

vue-loaders-{loader name} components(see components) support the following props:

color - loader color. May be any css color value.

scale - loader scale. May be any scale number Examples:

< vue-loaders name = "ball-beat" color = "black" scale = "1.2" > </ vue-loaders >