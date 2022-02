Introduction

An elegant and easy to use letter avatar component for vue.js 2.0+

Install

yarn add vue-letter-avatar

or

npm install vue-letter-avatar

Usage

import VueLetterAvatar from 'vue-letter-avatar' ; Vue.use(VueLetterAvatar);

Create avatar

<vue-letter-avatar name= 'aide' size= '40' :rounded= true />

Properties

Name Required Type Default Description name true String the name of avatar size false String 50 the size of avatar rounded false Boolean false if is a rounded avatar

Development