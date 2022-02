install

npm install vue-layer

Quick Start

在程序入口添加

import Vue from 'vue' ; import layer from 'vue-layer' import 'vue-layer/lib/vue-layer.css' ; Vue.prototype.$layer = layer(Vue);

全局参数重置

import Vue from 'vue' ; import layer from 'vue-layer' Vue.prototype.$layer = layer({ msgtime : 3 , });

调用

this .$layer.alert( "找不到对象!" );

Attribut

{ type : 0 , title : '信息' , content : '' , area : 'auto' , offset : 'auto' , icon : -1 , btn : '确定' , time : 0 , shade : true , yes : '' , cancel : '' , tips : [ 0 ,{}], tipsMore : false , shadeClose : true , maxmin : true , scrollbar : true , resize : false }

Method

layer.alert(content, [options, yes]); ( layerid )=> { this .$layer.close(layerid); }

layer.confirm(content, [options, yes, cancel]); ( layerid )=> { this .$layer.close(layerid); }

layer.loadding(option);

layer.msg(content, [options, end]);

layer.prompt(options, yes);

layer.tips(content, follow, options);

layer.iframe({ content : { content : componentName, parent : this , data :{} }, area :[ '800px' , '600px' ], title : 'title' , cancel : () => { alert( '关闭iframe' ); } });

layer.close(id);

layer.closeAll(type);

layer.full(layerid);

layer.min(layerid);

layer.restore(layerid);

其实使用iframe层,除了操作方便外,主要的目的是隔离代码, 降低代码复杂度。而在vue中,组件就是功能块的基本单位了,所以vue-layer中并不存在iframe的DOM元素,这里用的都是组件。 这里的content有三个参数:

此参数为组件对象, 比如

import editFrom from './edir-form.vue' ;

此处content就为editFrom即可。

此参数其实就是当前调用layer的vue对象, 即this即可。在editForm中可以直接使用, this.$parent来获取调用layer的vue对象,然后父子传值神马的,就很easy,当然也可以直接使用vuex,就不用this.$parent了,另外自动注入了原始数据的浅拷贝lydata,也可以直接赋值这个数据来同步父对象的数据

此参数可认为是editForm的props,传递到iframe后是这个数据的深拷贝,改变数据不会影响来源数据,然后你懂得。

该方法会自动添加一个key为layerid的值, 该值为创建层的id, 可以直接使用

该方法会自动添加一个key为lydata的值, 该值为data的浅拷贝, 当iframe要更改父窗口传递的数据的时候,可以直接使用lydata来修改,对于表单使用非常方便

结果即为:

methods:{ eidt() { this .$layer.iframe({ content : { content : editForm, parent : this , data :{ info :{ a : 1 } } }, area :[ '800px' , '600px' ], title : "editForm" }); } }

iframe组件中

export default { data() { return { form : { } }; }, props : { info : { type : Object , default : () => { return {}; } }, layerid : { type : String , default : "" }, lydata : { type : Object , default : () => { return {}; } }, lyoption : { type : Object , default : () => { return {}; } } }, methods : { onSubmit() { this .$layer.msg( "提交成功" , () => { this .lydata.info.name = this .form.name; this .$layer.close( this .layerid); }); }, cancel() { this .$layer.close( this .layerid); } }, mounted() { this .form = this .info } };

样式调整

该包的css都为vl-notice开头, 需要重写css样式,覆盖即可

