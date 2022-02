Form helpers for Laravel backed Vue.js projects.

Disclaimer: This plugin is still in a BETA state

Installation

Install package via NPM

npm install vue-laravel-forms

Setup

Install plugin within project

import Vue from 'vue' import { FormHelpers } from 'vue-laravel-forms' Vue.use(FormHelpers);

or

window .Vue = require ( 'vue' ); require ( 'vue-laravel-forms' );

Alternatively, you may import the various components of this plugin separately.

import { Form, FormErrors, Http } from 'vue-laravel-forms' window .AppForm = Form; window .AppFormErrors = FormErrors; _.extend(App, new Http()) _.extend(App, new Http(Vue.http))

Usage

Creating a Form

Components installed via Vue

Vue.component( 'user-registration-form' , { forms : { userRegistrationForm : { name : '' , email : '' , password : '' , password_confirmation : '' } } }

Components installed separately

Vue.component( 'user-registration-form' , { data() { return { userRegistrationForm : new AppForm({ name : '' , email : '' , password : '' , password_confirmation : '' , }); } } });

Submitting a Form

Via a POST request (Components installed via Vue)

Vue.component( 'user-registration-form' , { methods : { registerUser() { this .$forms.post( 'api/users' , this .userRegistrationForm) .then( response => console .log(response.data)) .catch( errors => console .log(errors)); } }

Via a POST request (Components installed separately)

Vue.component( 'user-registration-form' , { methods : { registerUser() { App.postForm( 'api/users' , this .userRegistrationForm) .then( response => console .log(response.data)) .catch( errors => console .log(errors)); } }

Available methods for submitting a form

Components installed via Vue

vm.$form.delete(uri, form)

vm.$form.post(uri, form)

vm.$form.put(uri, form)

vm.$form.submit(method, uri, form)

Components installed Separately

App.deleteForm(uri, form)

App.postForm(uri, form)

App.putForm(uri, form)

App.sendForm(method, uri, form)

Template Helpers

Check a field for errors

Vue.component( 'user-registration-form' , { methods : { checkFieldForError(field) { return this .userRegistrationForm.errors.has(field); } } });

Use the fieldClass helper method

formInstance.fieldClass(field, defaultClass, errorClass)

<div :class="userRegistrationForm.fieldClass('email', 'form-group', 'has-error')"> // Truncated for brevity </div>

Alternatively, pass callbacks for defaultClass and errorClass .

<div :class="userRegistrationForm.fieldClass('email', getFieldClass, getFieldErrorClass)"> // Truncated for brevity </div>

Vue.component( 'user-registration-form' , { methods : { getFieldClass(field) { return `form-group ${field} ` ; }, getFieldErrorClass(field) { return `has-error ${field} -error` ; } } });

Get the error message for a field

<p class="help-block"> {{ userRegistrationForm.errors.get('email') }} </p>

Contributing

If you have any questions, feedback or would like to make improvements, please open an issue or pull request.

Credits

Taylor Otwell - This project is heavily based on the form helpers that were included in the alpha release of laravel/spark.

License

MIT