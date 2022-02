Keynote

Present with Vue

https://keynote.sh

Development

To run the sample presentation

cd packages/@keynote/cli yarn cd bin ./keynote.js dev ../../../../example/Simple.vue

Visit http://localhost:8080 in a browser to view the sample presentation.

To build the site (https://keynote.sh/)

yarn global add vuepress yarn docs:dev

Visit http://localhost:8080 in a browser to view the Keynote web site.

License

MIT