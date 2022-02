English/中文

Introduction

A tree plugin for vue2

DEMO

http://zdy1988.github.io/vue-jstree

NPM

npm install vue-jstree

ES6

import VJstree from 'vue-jstree' new Vue({ components: { VJstree } })

Setup

npm install npm run dev

Usage

< v-jstree :data = "data" show-checkbox multiple allow-batch whole-row @ item-click = "itemClick" > </ v-jstree > new Vue({ data: { data: [ { "text": "Same but with checkboxes", "children": [ { "text": "initially selected", "selected": true }, { "text": "custom icon", "icon": "fa fa-warning icon-state-danger" }, { "text": "initially open", "icon": "fa fa-folder icon-state-default", "opened": true, "children": [ { "text": "Another node" } ] }, { "text": "custom icon", "icon": "fa fa-warning icon-state-warning" }, { "text": "disabled node", "icon": "fa fa-check icon-state-success", "disabled": true } ] }, { "text": "Same but with checkboxes", "opened": true, "children": [ { "text": "initially selected", "selected": true }, { "text": "custom icon", "icon": "fa fa-warning icon-state-danger" }, { "text": "initially open", "icon": "fa fa-folder icon-state-default", "opened": true, "children": [ { "text": "Another node" } ] }, { "text": "custom icon", "icon": "fa fa-warning icon-state-warning" }, { "text": "disabled node", "icon": "fa fa-check icon-state-success", "disabled": true } ] }, { "text": "And wholerow selection" } ] }, methods: { itemClick (node) { console.log(node.model.text + ' clicked !') } } })

API

Props Type Default Describe data Array set tree data size String set tree item size , value : 'large' or '' or ''small' show-checkbox Boolean false set it show checkbox allow-transition Boolean true allow use transition animation whole-row Boolean false use whole row state no-dots Boolean false show or hide dots collapse Boolean false set all tree item collapse state multiple Boolean false set multiple selected tree item allow-batch Boolean false in multiple choices. allow batch select text-field-name String 'text' set tree item display field value-field-name String 'value' set tree item value field children-field-name String 'children' set tree item children field item-events Object {} register any event to tree item, example async Function async load callback function , if node is a leaf ,you can set 'isLeaf: true' in data loading-text String 'Loading' set loading text draggable Boolean false set tree item can be dragged , selective drag and drop can set 'dragDisabled: true' and 'dropDisabled: true' , all default value is 'false' drag-over-background-color String '#C9FDC9' set drag over background color klass String set append tree class

Methods in node.model

Method Params addChild (object) newDataItem addAfter (object) newDataItem, (object) selectedNode addBefore (object) newDataItem, (object) selectedNode openChildren closeChildren

Event

@item-click(node, item, e)

@item-toggle(node, item, e)

@item-drag-start(node, item, e)

@item-drag-end(node, item, e)

@item-drop-before(node, item, draggedItem, e)

@item-drop(node, item, draggedItem, e)

node : current node vue object

item : current node data item object

e : event

Data Item Optional Properties

Name Type Default Describe icon String custom icon css class opened Boolean false set leaf opened selected Boolean false set node selected disabled Boolean false set node disabled isLeaf Boolean false if node is a leaf , set true can hide '+' dragDisabled Boolean false selective drag dropDisabled Boolean false selective drop

Custom Item Example

< v-jstree :data = "data" > < template scope = "_" > < div style = "display: inherit; width: 200px" @ click.ctrl = "customItemClickWithCtrl" > < i :class = "_.vm.themeIconClasses" role = "presentation" v-if = "!_.model.loading" > </ i > {{_.model.text}} < button style = "border: 0px; background-color: transparent; cursor: pointer;" @ click = "customItemClick(_.vm, _.model, $event)" > < i class = "fa fa-remove" > </ i > </ button > </ div > </ template > </ v-jstree >

more elegant:

< v-jstree :data = "data" > < template scope = "_" > < div style = "display: inherit; width: 200px" @ click.ctrl = "customItemClickWithCtrl" @ click.exact = "customItemClick(_.vm, _.model, $event)" > < i :class = "_.vm.themeIconClasses" role = "presentation" v-if = "!_.model.loading" > </ i > {{_.model.text}} </ div > </ template > </ v-jstree >

scope be replaced in the vue@2.5.0+ , over vue@2.5.0+ use slot-scope

License

Licensed under the MIT license.

Thanks For jstree's UI