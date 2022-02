A json editor of vue.js

Component properties

v-model:bind the [json object] :show-btns: boolean, show the save button, default: true :expandedOnStart: boolean, expand the JSON editor on start for the modes 'tree', 'view', and 'form', default: false :mode: string, default: tree :lang: string, default: en @json-change: on json changed @json-save: on json save @has-error: on error

How to use

1. Install using npm

npm install vue- json -editor

2. Use vue-json-editor in the vue component