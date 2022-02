Vue.js popover

Live demo here

Install:

npm install vue-js-popover --save

Import:

import Vue from 'vue' import Popover from 'vue-js-popover' Vue.use(Popover)

Use:

<button v-popover:foo>Toggle popover</button> <popover name="foo"> Hello </popover>

Or:

<button v-popover="{ name: 'foo' }">Toggle popover</button>

Tooltip

Plugin contains a simple wrapper for Tooltip . To use it you will have to:

Set tooltip flag in your main.js :

import VPopover from 'vue-js-popover' Vue.use(VPopover, { tooltip : true })

Include tooltip component anywhere in the application:

<tooltip />

Assign message to any element:

<button v-popover:tooltip="'This is a string value'">My butt0n</button>

Props

Name Type Required Description name String + ... width Number - ... transition String - ... pointer Boolean - If set - will show a tiny tip event "click" | "hover" - Type of event that will trigger showing of the popover delay Number - Delay in milliseconds

Positioning

You can use .left , .right , .top , .bottom modifiers to set the position of the popover.

Example:

<button v-popover:info.right>Edit (show popover right)</button> <button v-popover.left="{ name: 'info' }">Edit</button>

Styling

Popover components have data-popover="name" argument that allows to apply styles to it.

Example:

<popover name="foo" :pointer="false">Bar</popover>