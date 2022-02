Vue.js directive to add a mask to your inputs (vanilla javascript).

It's a binding for the inputmask library by Robin Herbots https://github.com/RobinHerbots/Inputmask

This library is licensed under MIT License.

Install

npm install -S vue-inputmask

Setup

With Typescript

import Vue from 'vue' const VueInputMask = require ( 'vue-inputmask' ).default Vue.use(VueInputMask)

With a script tag

< script src = "./node_modules/inputmask/dist/inputmask/dependencyLibs/inputmask.dependencyLib.js" > </ script > < script src = "./node_modules/inputmask/dist/inputmask/inputmask.js" > </ script > < script src = "./dist/vue-inputmask-browser.js" > </ script >

Usage

< input type = "text" v-mask = "'99/99/9999'" /> < input type = "text" v-mask = "{mask: '99/99/9999', greedy: true}" v-on:change = "maskCheck" />