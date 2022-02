A beautiful input made with Vue JS

Demo

Enjoy

Installation

Using yarn

yarn add vue-input-ui

Using npm

npm i --save vue-input-ui

Usage

ES6 Modules / CommonJS

import VueInputUi from 'vue-input-ui' ; import 'vue-input-ui/dist/vue-input-ui.css' ; Vue.component( 'vue-input-ui' , VueInputUi);

< VueInputUi v-model = "yourValue" />

UMD

< VueInputUi v-model = "yourValue" /> < script src = "https://unpkg.com/vue" charset = "utf-8" > </ script > < script src = "./dist/vue-input-ui.umd.min.js" charset = "utf-8" > </ script > < link rel = "stylesheet" type = "text/css" href = "./dist/vue-input-ui.css" > < script type = "text/javascript" > Vue.component( 'vue-input-ui' , window .VueInputUi.default); </ script >

Props API

Props Type Required Default Options v-model String/Int true - - id String false VueInputUi - label String false Enter Text - type String no text [text size String sm or lg no false color String HEX no dogderblue hint* String no - error** Boolean no false dark Boolean no false dark-color (4) String (hex) no #424242 disabled Boolean no false required Boolean no false readonly Boolean no false clearable Boolean no false loader Boolean no false border-radius Number no 4

Contribution

Project setup

npm install

Compiles and hot-reloads for development

npm run serve

Lints and fixes files

npm run lint

License

This project is licensed under MIT License