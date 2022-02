A Vue.js 2.0 directive to detect when images have been loaded, based on imagesLoaded

This directive allows to get a callback when children images are loaded in a container element.

Plays nicely with vue.isotope to allow re-layout when images are loaded.

Demo

Typical usage

< div v-images-loaded:on.progress = "imageProgress" > < div v-for = "element in list" > < img :src = "element.src" > </ div > </ div >

import imagesLoaded from 'vue-images-loaded' export default { directives : { imagesLoaded }, methods : { imageProgress(instance, image ) { const result = image.isLoaded ? 'loaded' : 'broken' ; console .log( 'image is ' + result + ' for ' + image.img.src ); }

Isotope Example

< isotope ref = "cpt" :options = 'getOptions()' v-images-loaded:on.progress = "layout" :list = "list" > < div v-for = "element in list" :key = "element.id" @ click = "selected=element" > {{element.name}} < br > {{element.id}} < img :src = "element.src" alt = "Not found" > </ div > </ isotope >

import imagesLoaded from 'vue-images-loaded' export default { directives : { imagesLoaded }, methods : { layout () { this .$refs.cpt.layout( 'masonry' ); } }

API

Using directive

When used without argument nor modifiers:

< div v-images-loaded: " loaded ">

Directive value:



function loaded ( instance ) { }

loaded is a Function triggered after all images have been either loaded or confirmed broken.

Function parameter: ImagesLoaded instance

When used with on argument but no modifiers:

< div v-images-loaded.on: " listener ">

Directive value:



listener:{ done(instance){ }, fail(instance){ } }

listener is an Object containing callback functions.

Function should be named and will received arguments as described in Imagesloaded

When used with on argument and modifier:

< div v-images-loaded.on.progress: " callback ">

Directive value:



function callback ( instance, img ) { }

callback is a Function triggered acording to modifier name always , done , fail , progress .

Function parameter: ImagesLoaded instance, and image information for progess only.

ImagesLoaded instance

Properties: imagesLoaded.images

Array of LoadingImage instances for each image detected





LoadingImage instance

Property: LoadingImage.img Image - The img element LoadingImage.isLoaded Boolean - true when the image has succesfully loaded



Installation

Available through bower and npm:

npm install vue-images-loaded --save

bower install vue.ImagesLoaded -save