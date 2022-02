IndexedDB wrapper for Vuejs based on Dexie

Install

npm install vue-idb --save

Usage

import Vue from 'vue' import VueIdb from 'vue-idb' Vue.use(VueIdb) const idb = new VueIdb({ version : 1 , database : 'test' , schemas : [ { tests : 'id, title, created_at, updated_at' }, { posts : 'id, owner' } ] }) new Vue({ el : '#app' , idb : idb, render : h => h(App) })

Query

idb.test.test.toArray().then( results => (){

Add

idb.test.test.Add({ id : 10 , title : 'title' , created_at : new Date (), updated_at : new Date () }).then( r => (){

idb.test.test.Update( 10 , { updated_at : new Date () }).then( r => () {

Release Notes

0.2.0 BUGFIX

BUGFIX on adding schemas on existing DB UPDATES dependencies #32

0.1.11 BUGFIX

ADD xxxReset action ADD payload to load action

0.1.10 BUGFIX

RETURN Promise.reject() BUGFIX #22

0.1.4 Enhancement

BUGFIX on listSelect vuex action BUGFIX on toggleSelect vuex action

0.1.3 Enhancement

Add Dexie DB version in options

0.1.2 Enhancement

Add Select action in biglist