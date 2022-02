简体中文 | English

Demo

或者请用浏览器的手机模式查看:https://www.hxkj.vip/demo/calendar/

🎉 觉得好用可以给一个 star 哦~~ 🎉

基于 vue 2.X 开发的日历组件

支持手势滑动操作

原生 js 开发,没引入第三方库

支持快速切换年份和月份

上下滑动 切换 周/月 模式 【周模式中】 左右滑动可切换 上一周/下一周 【月模式中】 左右滑动可切换 上一月/下一月

安装使用说明

npm i -S vue-hash-calendar import vueHashCalendar from 'vue-hash-calendar' import 'vue-hash-calendar/lib/vue-hash-calendar.css' Vue.use(vueHashCalendar)

<vue-hash-calendar />

CDN 方式引入

js CDN:https: css CDN: https: externals: { 'vue-hash-calendar' : 'VueHashCalendar' },

API

属性 说明 类型 默认 是否必传 visible 控制日历组件的显示或隐藏,需使用 .sync 修饰符 Boolean false 否 scrollChangeDate 控制滑动的时候是否修改选中的日期 Boolean true 否 model 日历组件以哪种形式展示。inline:内联的方式。dialog:弹窗的方式 String inline 否 defaultDatetime 指定默认时间。 Date 当前时间 否 minDate 指定日历最小日期范围,设置之后只能在该范围内滑动日历。 Date -- 否 maxDate 指定日历最大日期范围,设置之后只能在该范围内滑动日历。 Date -- 否 format 确认日期时,回调事件返回的日期格式。如“YY/MM/DD hh:mm” 、“YY 年 MM 月第 DD 天,当前时间 hh 时 mm 分”、“MM DD,YY at hh:mm F” String YY/MM/DD hh:mm 否 weekStart 以星期几作为日历每一周的起始星期。可选['sunday', 'monday', 'tuesday', 'wednesday', 'thursday', 'friday', 'saturday'] String sunday 否 pickerType 选择器类型 datetime:日期+时间 date:日期 time:时间 String datetime 否 showTodayButton 是否显示返回今日按钮 Boolean true 否 isShowWeekView 是否以周视图展示组件 Boolean false 否 isShowArrow 是否显示周月切换时的指示箭头(日历下方的小箭头),当 model 等于 inline 时生效 Boolean false 否 isShowAction 是否显示日历组件操作栏(标题栏) Boolean true 否 isShowNotCurrentMonthDay 是否展示日历中的非本月日期(灰色部分日期) Boolean true 否 disabledWeekView 禁用周视图(设置为 true 后,无法上下滑动进行周/月切换) Boolean false 否 disabledDate 设置日期的禁用状态,参数为当前日期,要求返回 Boolean (禁用该日期需返回 true) Function --- 否 disabledTime 设置时间的禁用状态,参数为当前日期,要求返回 Boolean (禁用该时间需返回 true) Function --- 否 disabledScroll 设置日历的禁止滑动方向。可选['left', 'right', 'up', 'down', 'horizontal', 'vertical', true, false] 。可取其一控制单个方向,其中 true 和 false 控制所有方向。 Boolean, String false 否 markDate 需要被标记的日期,可按不同颜色不同标记类型分组标记(不分组默认蓝色)。如:[{color: 'red',date: ['2019/02/25']},{color: 'blue',type: 'dot',date: ['2019/01/20']},'2019/03/20'] Array [] 否 markType 标记图案类型 dot:小圆点(日期下方小圆点标记) circle:小圆圈(日期被小圆圈包围) dot+circle:同时使用小圆点与圆圈标记 String dot 否 minuteStep 间隔时间。(分钟的步长) Number 1 否 lang 选择的语言版本。可选值:['CN', 'EN'] String CN 否 changeYearFast 是否支持点击操作栏(标题栏)的日期区域快速切换年份 Boolean false 否 themeColor 用于修改日历主题色 { 'main-color': string; 'bg-color': string; 'main-font-color': string; 'vice-font-color': string; 'disabled-bg-color': string; 'disabled-font-color': string;} --- 否 disabledClassName 日期被禁用时的 className。用于修改日期被禁用时的默认样式 String --- 否 notCurrentMonthDayClassName 非当前展示月份日期的 className(例如日历前面几天与后面几天灰色部分)。用于修改非当前展示月份日期的默认样式 String --- 否 checkedDayClassName 日期被选中时的 className。用于修改日期被选中时的默认样式 String --- 否 todayClassName 当天日期的 className。用于修改当天日期的默认样式 String --- 否 firstDayOfMonthClassName 每月第一天的 className。用于修改每月第一天的默认样式 String --- 否

事件

事件名称 说明 参数 change 日期改变时,触发该事件。(返回的日期格式取决于 format 属性) (date: 日期改变时,选中的日期) confirm 点击确认按钮时,触发该事件,dialog 模式中才有该按钮。(返回的日期格式取决于 format 属性) (date: 点击确认按钮时,选中的日期) click 点击日期时,触发该事件。(返回的日期格式取决于 format 属性) (date: 当前点击的日期) touchstart 日历滑动 start 事件,同于原生该事件。 (event: touch 事件) touchmove 日历滑动 move 事件,同于原生该事件。 (event: touch 事件) touchend 日历滑动 end 事件,同于原生该事件。 (event: touch 事件) slidechange 日历滑动的方向。返回值:right、left、up、down 。 (direction: 滑动的方向) calendarTypeChange 日历展示类型切换时触发。返回值:date、month、year、yearRange 。 (type: 日历展示面板类型)

插槽 Slot

name 说明 day 自定义日期内容。例如可用于添加农历之类的。配合自定义 className 使用,效果更佳!参数为 { date, extendAttr },其中 extendAttr 参数包含 isMarked (该日期是否被标记)、 isDisabledDate (该日期是否被禁用)、 isToday (该日期是否为今天)、 isChecked (该日期是否被选中)、 isCurrentMonthDay (该日期是否为本月日期)、 isFirstDayOfMonth (该日期是否为当月第一天),可用于一些特殊需求 week 自定义星期内容。例如可用于自定义星期样式等等。参数为 { week } arrow 自定义周月切换时的指示箭头。参数为 { show }, show : 类型为 Boolen,表示当前是否为周视图 today 自定义 "今天" 按钮文字内容以及样式 confirm 自定义 "确定" 按钮文字内容以及样式 action 自定义操作栏(标题栏)内容以及样式

方法 Method

方法名称 说明 版本 lastMonth 切换日历到上一月 1.3.20 nextMonth 切换日历到下一月 1.3.20 lastWeek 切换日历到上一周 1.3.20 nextWeek 切换日历到下一周 1.3.20 today 返回今日。当今日被禁用时,不生效 1.3.20

其他版本

react 版本:https://github.com/TangSY/react-hash-calendar

Other

在 dialog 模式中,如何显示日历组件?注意使用 .sync 修饰符

<vue-hash-calendar :visible.sync= "isShowCalendar" > </ vue-hash-calendar > this .isShowCalendar = true ;

cdn 方式引入的组件,为什么有些属性不起作用?

在非 webpack 开发模式下,属性名称不能使用驼峰命名。例如:isShowAction 需要写成 is-show-action.

想要返回标准的英文格式日期,format 属性应该怎样写? MM DD,YY at hh:mm F

<vue-hash-calendar format= "MM DD,YY at hh:mm F" />

想要返回 12 小时制的日期,format 属性应该怎样写? 在格式化字符串后面加上大写 F

<vue-hash-calendar format= "YY/MM/DD hh:mm F" />

day slot 的基本用法

https:

能否通过外部的某个按钮来触发日历的展开和收起

可以在外部通过修改 isShowWeekView 的值来控制日历的收起与展开

如何设置禁用日期? 可参考源码中 App.vue 文件

<vue-hash-calendar :disabled-date= "disabledDate" > </ vue-hash-calendar > disabledDate(date) { let timestamp = date.getTime(); if (timestamp > new Date ().getTime()) { return true } return false }

<vue-hash-calendar :disabled-time= "disabledTime" > </ vue-hash-calendar > disabledTime(date) { let hours = date.getHours() let minute = date.getMinutes() let hoursNow = new Date ().getHours() let minuteNow = new Date ().getMinutes() if (hours < hoursNow || (hours === hoursNow && minute < minuteNow)) { return true } return false }

如果有其他问题, 或者功能上不兼容的。可以邮件沟通 t@tsy6.com,或者 github 提交 issue。

