vue happy scroll

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当前版本不支持移动端(还未在移动端进行过测试)。The current version not support SP(I haven't tested it on the smartphone yet).

保留原生滚动条功能

保留原生滚动条功能 支持动态设置滚动条颜色

支持动态设置滚动条颜色 支持设置滚动条的位置。左右(竖向滚动条)、上下(横向滚动)方向

支持设置滚动条的位置。左右(竖向滚动条)、上下(横向滚动)方向 支持隐藏滚动条

支持隐藏滚动条 支持动态设定滚动位置，并支持top与left值同步

支持动态设定滚动位置，并支持top与left值同步 支持动态数据resize，滚动条自动隐藏与显示

支持动态数据resize，滚动条自动隐藏与显示 支持设置resize滚动条变化规则(e. 在chart应用中，来新消息时，滚动条始终在最底部)

支持设置resize滚动条变化规则(e. 在chart应用中，来新消息时，滚动条始终在最底部) 支持设置滚动速度

支持设置滚动速度 支持设置隐藏滚动条，hover时显示

Demo 地址

https://tangdaohai.github.io/vue-happy-scroll/

vue-happy-scroll 是干嘛的

vue-happy-scroll 是一款基于vue2.0的滚动条插件。

此插件致力解决原生滚动条在不同系统、不同浏览器中的丑陋表现，在保证原生滚动条功能可用的基础上实现了更丰富的功能、保证在所支持的浏览器下展现出风格一致、交互体验一致的滚动条。

它可以让你无需关心滚动条的兼容性问题，无需关心 内容区域 的宽高，当设定 resize 属性后，可以根据内容大小 自动显示或隐藏滚动条 。 这里有对各种丰富的额外功能进行说明。

版本迭代计划列表

https://github.com/tangdaohai/vue-happy-scroll/projects/1

安装

npm 推荐使用 npm ，这样可以跟随你的 webpack 配置去选择怎样打包。 npm i -D vue-happy-scroll CDN 当前是使用的https://unpkg.com托管CDN，unpkg会自动与 npm 中版本保持同步。 通过以下方式引入即可: < html > < head > < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css" > </ head > < body > < script src = "https://unpkg.com/vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.min.js" > </ script > </ body > </ html > 可以访问https://unpkg.com/vue-happy-scroll/ 来选择不同版本

注册组件

全局注册 <template> <happy-scroll> <!-- 你的内容 --> </happy-scroll> </template> <script> import Vue from 'vue' import HappyScroll from 'vue-happy-scroll' // 引入css import 'vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css' Vue.use(HappyScroll) //或者 import { HappyScroll } from 'vue-happy-scroll' //自定义组件名 Vue.component('happy-scroll', HappyScroll) </script> 局部注册 <template> <happy-scroll> <!-- 你的内容 --> </happy-scroll> </template> <script> import { HappyScroll } from 'vue-happy-scroll' // 引入css，推荐将css放入main入口中引入一次即可。 import 'vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css' export default { name: '', components: {HappyScroll} //在组件内注册 } </script> 当 vue 是全局变量时 if ( typeof window !== 'undefined' && window .Vue) { Vue.component( 'happy-scroll' , HappyScroll) } < html > < happy-scroll > </ happy-scroll > </ html >

属性

color

类型 String

默认值 rgba(51,51,51,0.2)

用法: < happy-scroll color = "rgba(51,51,51,0.2)" > </ happy-scroll > 设置滚动条的颜色 建议使用 rgba ，这样可以为滚动条设置透明度，当然，如果你需要设置透明度的话。

size

类型 Number|String

默认值 4

用法: < happy-scroll size = "8" > </ happy-scroll > 设置滚动条的大小。 对于竖向滚动条表示宽度，横向滚动条表示高度

类型 Number

默认值 40

单位 px

用法 < happy-scroll :min-length-h = "20" > </ happy-scroll > 设置 横向 滚动条最小的长度，当元素无限长或者宽的时候，会导致滚动条无限小，这种情况可以使用该属性。来设置最小的长度。 < happy-scroll :min-length-h = "0.2" > </ happy-scroll > 也可以设置 百分比 来限制最小长度(可视区域 * min-length-h)。假设可视区域的宽度为 300px ，那么滚动条为 60px 。 当 min-length-h 小于 1 的时候，会将其当作 百分比 来处理。

类型 NUmber

默认值 40

单位 px

用法 < happy-scroll :min-length-v = "20" > </ happy-scroll > 设置 竖向 滚动条最小的长度，当元素无限长或者宽的时候，会导致滚动条无限小，这种情况可以使用该属性。来设置最小的长度。 < happy-scroll :min-length-v = "0.2" > </ happy-scroll > 也可以设置 百分比 来限制最小长度(可视区域 * min-length-v)。假设可视区域的高度为 200px ，那么滚动条为 40px 。 当 min-length-h 小于 1 的时候，会将其当作 百分比 来处理。

类型 Number|String

默认值 0

修饰符 sync

用法: < happy-scroll scroll-top = "20" > </ happy-scroll > < happy-scroll scroll-top.sync = "20" > 在组件 mounted 之后，设置 容器 距离顶部的距离。 相当于 element.scrollTop 一致。 scroll-top 的值会自动转换为数字，所以当值为固定的数字时(使用 + 转换的)，你无需增加 :(v-bind) ，直接写为 scroll-top="20" 即可。

类型 Number|String

默认值 0

修饰符 sync

用法: < happy-scroll scroll-left = "20" > </ happy-scroll > < happy-scroll scroll-top.left = "20" > 在组件 mounted 之后，设置 容器 距离左边的距离。 相当于 element.scrollLeft 一致。

类型 Boolean

默认值 false

用法: < happy-scroll hide-vertical > </ happy-scroll > 隐藏 竖向 滚动条

类型 Boolean

默认值 false

用法: < happy-scroll hide-horizontal > </ happy-scroll > 隐藏 横向 滚动条 如果你不需要横向出现滚动条，可以设置hide-horizontal来提高性能。

resize

类型 Boolean

默认值 false

用法: < happy-scroll resize > </ happy-scroll > 如果 你的容器 大小是变化的( 高度 或者 宽度 可能随时发生变化的情况)，可使用 resize 来开启对容器大小变化的监听，当 容器 的 宽高 大于你设定的 宽高 时，会自动出现滚动条，反正会自动隐藏滚动条。 此功能当前版本依赖 element-resize-detector，目前正在寻找性能更高的办法，当然此插件的性能还是可以肯定的

类型 String

默认值 ''

可选值: start end 除 1、2 的值之外，其他所有值都认为是 默认值

用法: < happy-scroll smaller-move-v = "start" > </ happy-scroll > 当 resize=true 时，此配置才有效。 该属性表示当容器 变小 时，滚动条移动的方向。 smaller-move-h 内容变小时， 横向 滚动条移动的方向 smaller-move-v 内容变小时， 竖向 滚动条移动的方向 当设置为 start 时，表示变小之后，滚动条会移动到 头部 (对 竖向 滚动条来说是 最上边 ，对 横向 滚动条来说是 最左边 ) 当设置为 end 时，表示变小之后，滚动条会移动到 尾部 (对 竖向 滚动条来说是 最下边 ，对 横向 滚动条来说是 最右边 ) 当设置为 '' (默认值)时，表示在变小时，滚动条的位置不发生变化。



类型 String

默认值 ''

可选值: start end 除 1、2 的值之外，其他所有值都认为是 默认值

用法: < happy-scroll bigger-move-h = "start" > </ happy-scroll > 当 resize=true 时，此配置才有效。 该属性表示当容器大小 变大 时，滚动条移动的方向。 属性值与 smaller-move-h 原理一致。

left

类型 Boolean

默认值 false

用法: < happy-scroll left > </ happy-scroll > 表示设置 竖向 滚动条依靠在 左 边。默认竖向滚动条在右边。

top

类型 Boolean

默认值 false

用法: < happy-scroll top > </ happy-scroll > 表示设置 横向 滚动条依靠在 上 边。默认横向滚动条在下边。v

throttle

类型 Number

默认值 14

单位 毫秒

说明: 设置鼠标拖动滚动条的节流时间，如果没有特殊的要求不建议修改此值。

事件

参数 scrollLeft 在 horizontal-start 事件下， scrollLeft 始终为 0 。

说明 监听横向滚动条滚动到 头部 的事件。当 scroll-left = 0 时会触发该事件。 < happy-scroll @ horizontal-start = "yourHandler" > </ happy-scroll >

参数 scrollLeft

说明 监听横向滚动条滚动到 尾部 的事件。 < happy-scroll @ horizontal-end = "yourHandler" > </ happy-scroll >

参数 scrollTop 在 vertical-start 事件下， scrollTop 始终为 0

说明 监听竖向滚动条滚动到 头部 的事件。当 scroll-top = 0 时会触发该事件。 < happy-scroll @ vertical-start = "yourHandler" > </ happy-scroll >

参数 scrollTop

说明 监听竖向滚动条滚动到 尾部 的事件。 < happy-scroll @ vertical-end = "yourHandler" > </ happy-scroll >

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