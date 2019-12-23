|Chrome
|Firefox
|Safari
|Edge
|IE
|√
|√
|√
|√
9 √
10 √
11 √
当前版本不支持移动端(还未在移动端进行过测试)。The current version not support SP(I haven't tested it on the smartphone yet).
https://tangdaohai.github.io/vue-happy-scroll/
vue-happy-scroll是一款基于vue2.0的滚动条插件。
此插件致力解决原生滚动条在不同系统、不同浏览器中的丑陋表现，在保证原生滚动条功能可用的基础上实现了更丰富的功能、保证在所支持的浏览器下展现出风格一致、交互体验一致的滚动条。
它可以让你无需关心滚动条的兼容性问题，无需关心
内容区域的宽高，当设定
resize属性后，可以根据内容大小
自动显示或隐藏滚动条。
这里有对各种丰富的额外功能进行说明。
https://github.com/tangdaohai/vue-happy-scroll/projects/1
npm
推荐使用
npm，这样可以跟随你的
webpack配置去选择怎样打包。
npm i -D vue-happy-scroll
CDN
当前是使用的https://unpkg.com托管CDN，unpkg会自动与
npm中版本保持同步。
通过以下方式引入即可:
<html>
<head>
<!-- 引入css，该链接始终为最新版的资源 -->
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css">
</head>
<body>
<!-- 引入vue -->
<!-- 引入组件，该链接始终为最新版的资源 -->
<script src="https://unpkg.com/vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.min.js"></script>
</body>
</html>
可以访问https://unpkg.com/vue-happy-scroll/ 来选择不同版本
全局注册
<template>
<happy-scroll>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
</template>
<script>
import Vue from 'vue'
import HappyScroll from 'vue-happy-scroll'
// 引入css
import 'vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css'
Vue.use(HappyScroll)
//或者
import { HappyScroll } from 'vue-happy-scroll'
//自定义组件名
Vue.component('happy-scroll', HappyScroll)
</script>
局部注册
<template>
<happy-scroll>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
</template>
<script>
import { HappyScroll } from 'vue-happy-scroll'
// 引入css，推荐将css放入main入口中引入一次即可。
import 'vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css'
export default {
name: '',
components: {HappyScroll} //在组件内注册
}
</script>
当
vue是全局变量时
//如果vue是全局变量,happyScroll自动全局安装。
if (typeof window !== 'undefined' && window.Vue) {
Vue.component('happy-scroll', HappyScroll)
}
<html>
<happy-scroll>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
</html>
类型
String
默认值
rgba(51,51,51,0.2)
用法:
<happy-scroll color="rgba(51,51,51,0.2)">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
设置滚动条的颜色
建议使用
rgba，这样可以为滚动条设置透明度，当然，如果你需要设置透明度的话。
类型
Number|String
默认值
4
用法:
<happy-scroll size="8">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
设置滚动条的大小。
对于竖向滚动条表示宽度，横向滚动条表示高度
类型
Number
默认值
40
单位
px
用法
<happy-scroll :min-length-h="20">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
设置
横向滚动条最小的长度，当元素无限长或者宽的时候，会导致滚动条无限小，这种情况可以使用该属性。来设置最小的长度。
<happy-scroll :min-length-h="0.2">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
也可以设置
百分比来限制最小长度(可视区域 * min-length-h)。假设可视区域的宽度为
300px，那么滚动条为
60px。
当
min-length-h小于
1的时候，会将其当作
百分比来处理。
类型
NUmber
默认值
40
单位
px
用法
<happy-scroll :min-length-v="20">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
设置
竖向滚动条最小的长度，当元素无限长或者宽的时候，会导致滚动条无限小，这种情况可以使用该属性。来设置最小的长度。
<happy-scroll :min-length-v="0.2">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
也可以设置
百分比来限制最小长度(可视区域 * min-length-v)。假设可视区域的高度为
200px，那么滚动条为
40px。
当
min-length-h小于
1的时候，会将其当作
百分比来处理。
类型
Number|String
默认值
0
修饰符
sync
用法:
<happy-scroll scroll-top="20">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
<!-- 也可以增加 .sync 保持scroll-top同步 -->
<happy-scroll scroll-top.sync="20">
在组件
mounted之后，设置
容器距离顶部的距离。
相当于
element.scrollTop一致。
scroll-top的值会自动转换为数字，所以当值为固定的数字时(使用
+转换的)，你无需增加
:(v-bind)，直接写为
scroll-top="20"即可。
类型
Number|String
默认值
0
修饰符
sync
用法:
<happy-scroll scroll-left="20">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
<!-- 也可以增加 .sync 保持scroll-left -->
<happy-scroll scroll-top.left="20">
在组件
mounted之后，设置
容器距离左边的距离。
相当于
element.scrollLeft一致。
类型
Boolean
默认值
false
用法:
<!-- 表示隐藏竖向滚动条 -->
<happy-scroll hide-vertical>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
隐藏
竖向滚动条
类型
Boolean
默认值
false
用法:
<!-- 表示隐藏横向滚动条 -->
<happy-scroll hide-horizontal>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
隐藏
横向滚动条
如果你不需要横向出现滚动条，可以设置hide-horizontal来提高性能。
类型
Boolean
默认值
false
用法:
<!-- 表示开启监听容器大小变化 -->
<happy-scroll resize>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
如果
你的容器大小是变化的(
高度或者
宽度可能随时发生变化的情况)，可使用
resize来开启对容器大小变化的监听，当
容器的
宽高大于你设定的
宽高时，会自动出现滚动条，反正会自动隐藏滚动条。
此功能当前版本依赖 element-resize-detector，目前正在寻找性能更高的办法，当然此插件的性能还是可以肯定的
类型
String
默认值
''
可选值:
start
end
1、2的值之外，其他所有值都认为是
默认值
用法:
<happy-scroll smaller-move-v="start">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
当
resize=true时，此配置才有效。
该属性表示当容器
变小时，滚动条移动的方向。
横向滚动条移动的方向
竖向滚动条移动的方向
当设置为
start时，表示变小之后，滚动条会移动到
头部(对
竖向滚动条来说是
最上边，对
横向滚动条来说是
最左边)
当设置为
end时，表示变小之后，滚动条会移动到
尾部(对
竖向滚动条来说是
最下边，对
横向滚动条来说是
最右边)
当设置为
''(默认值)时，表示在变小时，滚动条的位置不发生变化。
类型
String
默认值
''
可选值:
start
end
1、2的值之外，其他所有值都认为是
默认值
用法:
<happy-scroll bigger-move-h="start">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
当
resize=true时，此配置才有效。
该属性表示当容器大小
变大时，滚动条移动的方向。
属性值与
smaller-move-h原理一致。
类型
Boolean
默认值
false
用法:
<happy-scroll left>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
表示设置
竖向滚动条依靠在
左边。默认竖向滚动条在右边。
类型
Boolean
默认值
false
用法:
<happy-scroll top>
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
表示设置
横向滚动条依靠在
上边。默认横向滚动条在下边。v
类型
Number
默认值
14
单位
毫秒
说明:
设置鼠标拖动滚动条的节流时间，如果没有特殊的要求不建议修改此值。
参数
scrollLeft
在
horizontal-start事件下，
scrollLeft始终为
0。
说明
监听横向滚动条滚动到
头部的事件。当
scroll-left = 0时会触发该事件。
<happy-scroll @horizontal-start="yourHandler">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
参数
scrollLeft
说明
监听横向滚动条滚动到
尾部的事件。
<happy-scroll @horizontal-end="yourHandler">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
参数
scrollTop
在
vertical-start事件下，
scrollTop始终为
0
说明
监听竖向滚动条滚动到
头部的事件。当
scroll-top = 0时会触发该事件。
<happy-scroll @vertical-start="yourHandler">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
参数
scrollTop
说明
监听竖向滚动条滚动到
尾部的事件。
<happy-scroll @vertical-end="yourHandler">
<!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
期待并欢迎您的PR。
但请您一定要遵守standard代码风格规范。
并且您只需要提交
src目录下的源码即可，
无需提交
build之后的代码
Copyright (c) 2017-present, 唐道海