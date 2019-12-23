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vue-happy-scroll

by 唐道海
2.1.1 (see all)

基于vue2.0实现的滚动条插件。scroll component for vue2.0

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Overview

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Last Commit

2yrs ago

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1

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2

License

MIT

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DefinitelyTyped

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vue happy scroll

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当前版本不支持移动端(还未在移动端进行过测试)。The current version not support SP(I haven't tested it on the smartphone yet).

Feature:

  • 保留原生滚动条功能
  • 支持动态设置滚动条颜色
  • 支持设置滚动条的位置。左右(竖向滚动条)、上下(横向滚动)方向
  • 支持隐藏滚动条
  • 支持动态设定滚动位置，并支持top与left值同步
  • 支持动态数据resize，滚动条自动隐藏与显示
  • 支持设置resize滚动条变化规则(e. 在chart应用中，来新消息时，滚动条始终在最底部)
  • 支持设置滚动速度
  • 支持设置隐藏滚动条，hover时显示

Demo 地址

https://tangdaohai.github.io/vue-happy-scroll/

vue-happy-scroll 是干嘛的

vue-happy-scroll是一款基于vue2.0的滚动条插件。

此插件致力解决原生滚动条在不同系统、不同浏览器中的丑陋表现，在保证原生滚动条功能可用的基础上实现了更丰富的功能、保证在所支持的浏览器下展现出风格一致、交互体验一致的滚动条。

它可以让你无需关心滚动条的兼容性问题，无需关心内容区域的宽高，当设定resize属性后，可以根据内容大小自动显示或隐藏滚动条。 这里有对各种丰富的额外功能进行说明。

版本迭代计划列表

https://github.com/tangdaohai/vue-happy-scroll/projects/1

安装

  1. npm 推荐使用npm，这样可以跟随你的webpack配置去选择怎样打包。

    npm i -D vue-happy-scroll

  2. CDN

    当前是使用的https://unpkg.com托管CDN，unpkg会自动与npm中版本保持同步。

    通过以下方式引入即可:

    <html>
  <head>
    <!-- 引入css，该链接始终为最新版的资源 -->
    <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css">
  </head>
  <body>
  <!-- 引入vue -->
  <!-- 引入组件，该链接始终为最新版的资源 -->
  <script src="https://unpkg.com/vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.min.js"></script>
  </body>
</html>

    可以访问https://unpkg.com/vue-happy-scroll/ 来选择不同版本

注册组件

  1. 全局注册

    <template>
  <happy-scroll>
    <!-- 你的内容 -->
  </happy-scroll>
</template>
<script>
  import Vue from 'vue'

  import HappyScroll from 'vue-happy-scroll'
  // 引入css
  import 'vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css'
  Vue.use(HappyScroll)

  //或者
  import { HappyScroll } from 'vue-happy-scroll'
  //自定义组件名
  Vue.component('happy-scroll', HappyScroll)
</script>

  2. 局部注册

    <template>
  <happy-scroll>
    <!-- 你的内容 -->
  </happy-scroll>
</template>
<script>
  import { HappyScroll } from 'vue-happy-scroll'
  // 引入css，推荐将css放入main入口中引入一次即可。
  import 'vue-happy-scroll/docs/happy-scroll.css'
  export default {
      name: '',
      components: {HappyScroll} //在组件内注册
  }
</script>

  3. vue是全局变量时

    //如果vue是全局变量,happyScroll自动全局安装。
if (typeof window !== 'undefined' && window.Vue) {
  Vue.component('happy-scroll', HappyScroll)
}

    <html>
  <happy-scroll>
    <!-- 你的内容 -->
  </happy-scroll>
</html>

属性

color

  • 类型String

  • 默认值rgba(51,51,51,0.2)

  • 用法:

    <happy-scroll color="rgba(51,51,51,0.2)">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    设置滚动条的颜色

    建议使用rgba，这样可以为滚动条设置透明度，当然，如果你需要设置透明度的话。

size

  • 类型Number|String

  • 默认值4

  • 用法:

      <happy-scroll size="8">
    <!-- 你的内容 -->
  </happy-scroll>

    设置滚动条的大小。

    对于竖向滚动条表示宽度，横向滚动条表示高度

min-length-h (*new)

  • 类型Number

  • 默认值40

  • 单位px

  • 用法

    <happy-scroll :min-length-h="20">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    设置 横向滚动条最小的长度，当元素无限长或者宽的时候，会导致滚动条无限小，这种情况可以使用该属性。来设置最小的长度。

    <happy-scroll :min-length-h="0.2">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    也可以设置百分比来限制最小长度(可视区域 * min-length-h)。假设可视区域的宽度为300px，那么滚动条为60px

    min-length-h小于1的时候，会将其当作百分比来处理。

min-length-v (*new)

  • 类型NUmber

  • 默认值40

  • 单位px

  • 用法

    <happy-scroll :min-length-v="20">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    设置 竖向滚动条最小的长度，当元素无限长或者宽的时候，会导致滚动条无限小，这种情况可以使用该属性。来设置最小的长度。

    <happy-scroll :min-length-v="0.2">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    也可以设置百分比来限制最小长度(可视区域 * min-length-v)。假设可视区域的高度为200px，那么滚动条为40px

    min-length-h小于1的时候，会将其当作百分比来处理。

scroll-top

  • 类型Number|String

  • 默认值0

  • 修饰符sync

  • 用法:

    <happy-scroll scroll-top="20">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
<!-- 也可以增加 .sync 保持scroll-top同步 -->
<happy-scroll scroll-top.sync="20">

    在组件mounted之后，设置容器距离顶部的距离。

    相当于element.scrollTop 一致。

    scroll-top的值会自动转换为数字，所以当值为固定的数字时(使用+转换的)，你无需增加:(v-bind)，直接写为scroll-top="20"即可。

scroll-left

  • 类型Number|String

  • 默认值0

  • 修饰符sync

  • 用法:

    <happy-scroll scroll-left="20">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>
<!-- 也可以增加 .sync 保持scroll-left -->
<happy-scroll scroll-top.left="20">

    在组件mounted之后，设置容器距离左边的距离。

    相当于element.scrollLeft 一致。

hide-vertical

  • 类型 Boolean

  • 默认值 false

  • 用法:

    <!-- 表示隐藏竖向滚动条 -->
<happy-scroll hide-vertical>
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    隐藏竖向滚动条

hide-horizontal

  • 类型 Boolean

  • 默认值 false

  • 用法:

    <!-- 表示隐藏横向滚动条 -->
<happy-scroll hide-horizontal>
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    隐藏横向滚动条

    如果你不需要横向出现滚动条，可以设置hide-horizontal来提高性能。

resize

  • 类型Boolean

  • 默认值false

  • 用法:

    <!-- 表示开启监听容器大小变化 -->
<happy-scroll resize>
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    如果你的容器大小是变化的(高度或者宽度可能随时发生变化的情况)，可使用resize来开启对容器大小变化的监听，当容器宽高大于你设定的宽高时，会自动出现滚动条，反正会自动隐藏滚动条。

    此功能当前版本依赖 element-resize-detector，目前正在寻找性能更高的办法，当然此插件的性能还是可以肯定的

smaller-move-h、smaller-move-v

  • 类型String

  • 默认值''

  • 可选值:

    1. start
    2. end
    3. 1、2的值之外，其他所有值都认为是默认值

  • 用法:

    <happy-scroll smaller-move-v="start">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    resize=true时，此配置才有效。

    该属性表示当容器变小时，滚动条移动的方向。

    • smaller-move-h 内容变小时，横向滚动条移动的方向
    • smaller-move-v 内容变小时，竖向滚动条移动的方向

    当设置为start时，表示变小之后，滚动条会移动到头部(对竖向滚动条来说是最上边，对横向滚动条来说是最左边)

    当设置为end时，表示变小之后，滚动条会移动到尾部(对竖向滚动条来说是最下边，对横向滚动条来说是最右边)

    当设置为''(默认值)时，表示在变小时，滚动条的位置不发生变化。

bigger-move-h、bigger-move-v

  • 类型String

  • 默认值''

  • 可选值:

    1. start
    2. end
    3. 1、2的值之外，其他所有值都认为是默认值

  • 用法:

    <happy-scroll bigger-move-h="start">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    resize=true时，此配置才有效。

    该属性表示当容器大小变大时，滚动条移动的方向。

    属性值与smaller-move-h原理一致。

left

  • 类型Boolean

  • 默认值false

  • 用法:

    <happy-scroll left>
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    表示设置竖向滚动条依靠在边。默认竖向滚动条在右边。

top

  • 类型Boolean

  • 默认值false

  • 用法:

    <happy-scroll top>
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

    表示设置横向滚动条依靠在边。默认横向滚动条在下边。v

throttle

  • 类型Number

  • 默认值14

  • 单位毫秒

  • 说明:

    设置鼠标拖动滚动条的节流时间，如果没有特殊的要求不建议修改此值。

事件

horizontal-start

  • 参数scrollLeft

    horizontal-start事件下，scrollLeft始终为0

  • 说明 监听横向滚动条滚动到头部的事件。当scroll-left = 0时会触发该事件。

    <happy-scroll @horizontal-start="yourHandler">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

horizontal-end

  • 参数scrollLeft

  • 说明 监听横向滚动条滚动到尾部的事件。

    <happy-scroll @horizontal-end="yourHandler">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

vertical-start

  • 参数scrollTop

    vertical-start事件下，scrollTop始终为0

  • 说明 监听竖向滚动条滚动到头部的事件。当scroll-top = 0时会触发该事件。

    <happy-scroll @vertical-start="yourHandler">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

vertical-end

  • 参数scrollTop

  • 说明 监听竖向滚动条滚动到尾部的事件。

    <happy-scroll @vertical-end="yourHandler">
  <!-- 你的内容 -->
</happy-scroll>

PR

期待并欢迎您的PR。 但请您一定要遵守standard代码风格规范。 并且您只需要提交src目录下的源码即可，无需提交build之后的代码

MIT

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Copyright (c) 2017-present, 唐道海

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