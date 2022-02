Vue的数据监听机制决定了在大数据量场景下的渲染性能非常低下,基于Vue实现的常规树组件几乎无法胜任上万条数据的高性能渲染,在IE浏览器(即便是IE11)中很容易导致页面卡死甚至浏览器崩溃。

为了摆脱数据监听,只能放弃通过Vue渲染,采用常规DOM操作的方式。在这个领域ztree是当之无愧最成熟的方案,因此vue-giant-tree直接基于ztree做上层封装,以组件的形式将ztree的配置和事件暴露出来,使其可以方便的在Vue项目中安装使用。

vue-giant-tree仅仅是给ztree套了一层Vue组件的壳,顺便提供了一套更现代化的皮肤,因为主打大数据量场景,所以取名巨树。

ztree在性能优化方面已经做到了近乎极致,感谢ztree作者的工作,向您致敬!

安装

npm i vue-giant-tree --save

使用

in script:

import tree from "vue-giant-tree" ; export default { components : { tree }, data() { return { nodes : [ { id : 1 , pid : 0 , name : "随意勾选 1" , open : true }, { id : 11 , pid : 1 , name : "随意勾选 1-1" , open : true }, { id : 111 , pid : 11 , name : "随意勾选 1-1-1" }, { id : 112 , pid : 11 , name : "随意勾选 1-1-2" }, { id : 12 , pid : 1 , name : "随意勾选 1-2" , open : true }, { id : 121 , pid : 12 , name : "随意勾选 1-2-1" }, { id : 122 , pid : 12 , name : "随意勾选 1-2-2" }, { id : 2 , pid : 0 , name : "随意勾选 2" , checked : true , open : true }, { id : 21 , pid : 2 , name : "随意勾选 2-1" }, { id : 22 , pid : 2 , name : "随意勾选 2-2" , open : true }, { id : 221 , pid : 22 , name : "随意勾选 2-2-1" , checked : true }, { id : 222 , pid : 22 , name : "随意勾选 2-2-2" }, { id : 23 , pid : 2 , name : "随意勾选 2-3" } ] } }, methods : { onClick(evt, treeId, treeNode) { }, onCheck(evt, treeId, treeNode) { }, handleCreated(ztreeObj) { } } ...

in template:

< tree :nodes = "nodes" @ onClick = "onClick" @ onCheck = "onCheck" @ onCreated = "handleCreated" />

属性

参数 说明 类型 默认值 setting ztree 配置 Object {view: {showIcon: false}} nodes ztree 数据 Array []

事件

完全移植zTree API中 callback 支持的事件,除了:

不支持所有 before 开头的事件。这类事件的主要作用是根据返回值决定是否阻止后续的 on 事件,这种判断可以在 on 事件中实现;当然,你也可以通过 setting.callback.beforeXXX 自行配置

开头的事件。这类事件的主要作用是根据返回值决定是否阻止后续的 事件,这种判断可以在 事件中实现;当然,你也可以通过 自行配置 不支持 onNodeCreated 事件。因为在大数据量下很耗性能,如果需要可以通过 setting.callback.onNodeCreated 自行传入

事件。因为在大数据量下很耗性能,如果需要可以通过 自行传入 增加 onCreated 事件。每次实例初始化完成时触发,回调参数接收ztree实例,通过ztree实例可以使用所有实例方法

扩展

zTree没有提供给整个实例更新数据的方法,vue-giant-tree基于Vue的组件通信机制扩展实现了响应式数据特性,只要 nodes 的值发生变化,ztree实例就会随之更新。

项目DEMO里演示了vue-giant-tree的响应式数据特性。

演示

线上演示:

本地演示:

npm i npm run serve

License

MIT

Copyright (c) 2019-present, 前端路上