VueJS Free Transform Tool

VueJS component for resizing, dragging and rotating html elements using css transform matrix

Installation

yarn install vue-free-transform or npm install vue-free-transform --save

Demo

https://codesandbox.io/s/1jl7z9p3q

Usage

import FreeTransform from 'vue-free-transform'

<FreeTransform :x="0" :y="0" :scale-x="1" :scale-y="1" :width="100" :height="100" :angle="0" :offset-x="0" :offset-y="0" @update="update($event)" > <div class="element" :style="{width: `100px`,height: `100px`}"> <img src="..."/> </div> </FreeTransform>

Optional Attributes

selected selectOn styles

Attribute Description styles additional styles for parent wrapper usefull for z-index selected hide the controls when values is false selectOn trigger selection on mousedown , click or dblclick aspect-ratio enable aspect ratio resizing default (true) scale-from-center enable scale from center resizing default (true)

Events

onSelect dblclick click mousedown

css

.tr-transform--active { position : absolute; z-index : 5 ; } .tr-transform__content { user-select : none; } .tr-transform__rotator { top : - 45px ; left : calc (50% - 7px); } .tr-transform__rotator , .tr-transform__scale-point { background : #fff ; width : 15px ; height : 15px ; border-radius : 50% ; position : absolute; box-shadow : 0 2px 4px 0 rgba (0, 0, 0, 0.1); border : 1px solid rgba (0, 0, 0, 0.1); cursor : pointer; } .tr-transform__rotator :hover , .tr-transform__scale-point :hover { background : #F1F5F8 ; } .tr-transform__rotator :active , .tr-transform__scale-point :active { background : #DAE1E7 ; } .tr-transform__scale-point { } .tr-transform__scale-point--tl { top : - 7px ; left : - 7px ; } .tr-transform__scale-point--ml { top : calc (50% - 7px); left : - 7px ; } .tr-transform__scale-point--tr { left : calc (100% - 7px); top : - 7px ; } .tr-transform__scale-point--tm { left : calc (50% - 7px); top : - 7px ; } .tr-transform__scale-point--mr { left : calc (100% - 7px); top : calc (50% - 7px); } .tr-transform__scale-point--bl { left : - 7px ; top : calc (100% - 7px); } .tr-transform__scale-point--bm { left : calc (50% - 7px); top : calc (100% - 7px); } .tr-transform__scale-point--br { left : calc (100% - 7px); top : calc (100% - 7px); }

Keyboard shortcuts

shift for aspect ratio resizing

alt for scaling from center

shift + alt scaling from center based on aspect ratio