vue1.x版本 可安装vue-file-upload@0.0.7版本

vue2.x版本 可安装当前最新版本

vue.js ,vue-loader 上传文件,vue-file-upload 代码里面包含demo,运行:

yarn install && yarn start

install

npm

npm install --save vue-file-upload

CommonJS

var VueFileUpload = require ( 'vue-file-upload' ); import VueFileUpload from 'vue-file-upload' ;

url :{ type : String , required : true }, max :{ type : Number , default : Number .MAX_VALUE }, name :{ type : String , default : 'file' }, autoUpload :{ type : Boolean , default : false }, multiple :{ type : Boolean , default : false }, onAdd :{ type : Function , default :noop }, filters :{ type : Array , default : () => { return new Array (); } }, requestOptions :{ type : Object , default : () => { return { formData :{}, headers :{}, responseType : 'json' , withCredentials : false } } }, events :{ type : Object , default : () => { return { onProgressUpload :noop(file, progress :number), onCompleteUpload :noop(file,response,status,headers), onErrorUpload :noop(file,response,status,headers), onSuccessUpload :noop(file,response,status,headers), onAbortUpload :noop(file,response,status,headers), onAddFileFail :noop(file, failFilter :array), onAddFileSuccess :noop(file) } } }

按钮名称说明

< vue-file-upload > < span slot = "label" > 上传文件 </ span > </ vue-file-upload >

const file = { name : "文件名称" , size : 123 , type : "image/jpeg" , isReady : false , isUploading : false , isUploaded : false , isSuccess : false , isCancel : false , isError : false , progress : 0 , } file.upload(); file.cancel(); file.remove();

this .$refs.vueFileUploader.uploadAll() this .$refs.vueFileUploader.clearAll() this .$refs.vuefileUploader.setFormDataItem( key, value );

ES6

app.vue