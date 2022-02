vue file base64

Vue Component for Converting Files to base64. It's based on Dev Mozilla Website

DEMO

Install

You can import vue-file-base64.vue to your vue component file like this and process it with your preprocessor.

You can install it via NPM

npm install vue-file-base64

Import Module

import fileBase64 from 'vue-file-base64' var fileBase64 = require ( 'vue-file-base64' );

Usage

< template > < file-base64 v-bind:multiple = "true" v-bind:done = "getFiles" > </ file-base64 > </ template > < script > import fileBase64 from 'vue-file-base64' ; export default { components : { fileBase64 }, methods : { getFiles(files){ console .log(files); } } }; </ script >

Props

multiple (Boolean)

Is your component support multiple file?

done (Function)

Callback Function When File has done proceed

License

MIT Copyright (c) 2016 - forever Naufal Rabbani