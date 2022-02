Convert your data as an XLSX file

Getting started

npm install vue-excel-xlsx --save

OR

yarn add vue-excel-xlsx

Import vue-excel-xlsx in your app:

import VueExcelXlsx from "vue-excel-xlsx" ; import Vue from "vue" ; Vue.use(VueExcelXlsx);

Add in your template

< vue-excel-xlsx :data = "data" :columns = "columns" :file-name = "'filename'" :file-type = "'xlsx'" :sheet-name = "'sheetname'" > Download </ vue-excel-xlsx >

Add in your script

data() { return { columns : [ { label : "Product" , field : "product" , }, { label : "Price" , field : "price" , dataFormat : this .priceFormat }, { label : "Quantity" , field : "quantity" , }, { label : "Country" , field : "address.country" , }, { label : "City" , field : "address.city" , } ], data : [ { product : "Beverage" , price : 10 , quantity : 2 , address : { country : 'Armenia' , city : 'Yerevan' , } }, { product : "Snack" , price : 12 , quantity : 6 , address : { country : 'Armenia' , city : 'Yerevan' , } }, { product : "Beverage" , price : 10 , quantity : 5 , address : { country : 'Armenia' , city : 'Yerevan' , } }, { product : "Snack" , price : 12 , quantity : 3 , address : { country : 'Armenia' , city : 'Yerevan' , } } ], } }, methods : { priceFormat(value){ return '$ ' + value; } }

Props