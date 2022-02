Vue Event Proxy

Introduction

The Library that let Vue.js support global events, just 1.79kb after compression.

Global events are implemented by adding a prefix Registered event will be removed when component is destroyed

Demo: CodeSandbox

install

$ npm install

Usage

Just add global: prefix to first argument of methods: $on , $emit , $once

import EventProxy from 'vue-event-proxy' ; Vue.use(EventProxy); this .$on( 'global:EVENT_NAME' ); this .$once( 'global:EVENT_NAME' ); this .$emit( 'global:EVENT_NAME' );

More see: https://cn.vuejs.org/v2/api/#vm-on