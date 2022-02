🏃‍♂️ Vue.js directive to add a document event listener on escape keyup.

Support

Vue.js 2 => vue-esc@>=2.0.0 [master]

[master] Vue.js 1 => vue-esc@1.0.0

Install

$ npm i -S vue-esc

$ yarn add vue-esc

Use

import Vue from 'vue' ; import VueEsc from 'vue-esc' ; Vue.use(VueEsc);

< script > export default { name : 'Component' , methods : { escape (event) { console .log( 'Esc key pressed.' , `Event: ${event} ` ); } } }; </ script > < template > < div v-esc = "escape" > </ div > </ template >

Development

$ npm install $ npm run dev $ npm run test $ npm run build

License

MIT License

Style

This project was built with yeoman and generator-vue-component ❤️