基于 Vue 2.6.x 、ElementUI 2.x 的扩展组件

Attention! This component is no longer recommended!

非常抱歉!该组件不再继续维护了

有需要可以了解下这个表格:🐬vxe-table

elx-table 功能点: 支持自定义显示、隐藏列 支持滚动渲染、海量数据 支持导出 .csv 文件 支持原 ElTable 的所有功能、参数、方法、插槽

elx-editable 功能点: 支持只读、单元格编辑、整行编辑 支持手动、单击、双击编辑模式 支持渲染简化的 ElementUI 组件 支持自定义渲染任意 Vue 组件 支持动态列渲染 支持(同步、异步)校验 支持显示单元格值的修改状态 支持增/删/改/查/还原 支持方向键和 Tab 键切换单元格 支持表格右键菜单 支持自定义显示、隐藏列 支持滚动渲染、海量数据 支持导出 .csv 文件 支持原 ElTable 的所有功能、参数、方法、插槽



Docs

存在问题: 树表格只能支持小部分功能,编辑情况下会存在问题

😱注:正常渲染不适用于一页显示海量数据(建议使用分页);启用滚动渲染可以支撑海量数据(缺点是滚动效果略差)

https://xuliangzhan.github.io/vue-element-extends/

Virtual Scroll

存在问题:

多选列无法全选

不支持树形结构

不支持排序

不支持筛选

Installing

npm install xe-utils vue-element-extends

在 unpkg 和 cdnjs 上获取

< link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/element-ui/lib/theme-chalk/index.css" > < link rel = "stylesheet" href = "https://unpkg.com/vue-element-extends/lib/index.css" > < script src = "https://unpkg.com/xe-utils" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-element-extends" > </ script >

import Vue from 'vue' import VueElementExtends from 'vue-element-extends' import 'vue-element-extends/lib/index.css' Vue.use(VueElementExtends)

API

Editable Attributes

< elx-editable ref = "editable" :edit-config = "{trigger: 'click', mode: 'cell'}" :edit-rules = "{name: [{required: true, message: 'Please enter a name.', trigger: 'blur'}]}" > < elx-editable-column prop = "name" label = "Name" :edit-render = "{name: 'ElInput'}" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "age" label = "Age" :edit-render = "{name: 'ElInputNumber'}" > </ elx-editable-column > </ elx-editable >

edit-rules 校验规则配置:

属性 描述 类型 可选值 默认值 required 是否必填 Boolean — — min 校验值最小长度(如果 type=number 则比较值大小) Number — — max 校验值最大长度(如果 type=number 则比较值大小) Number — — type 类型校验 String number / string string pattern 正则校验 RegExp — — validator 自定义校验方法 Function(rule, value, callback) — — trigger 触发校验方式 String blur / change blur

edit-config 编辑参数配置:

属性 描述 类型 可选值 默认值 trigger 触发方式 String manual(手动触发方式,只能用于 mode=row) / click(点击触发编辑) / dblclick(双击触发编辑) click mode 编辑模式 String cell(单元格编辑模式) / row(行编辑模式) cell render 渲染方式,可以设置为 scroll 启用滚动渲染,支持海量数据 String default / scroll — renderSize 只对 render=scroll 有效,配置一次渲染的条数 Number — — props 配置节点对应属性值 Object — {children: 'children'} showIcon 是否显示列头编辑图标 Boolean — true showStatus 是否显示单元格值的修改状态 Boolean — true activeMethod 只对 type=default 的列有效,该函数 Function({row, rowIndex, column?, columnIndex?}) 的返回值用来决定这一行或列是否允许编辑 Function — — autoClearActive 当点击其它地方后,是否自动清除最后激活的行或单元格 Boolean — true clearActiveMethod 该函数 Function({type, row, rowIndex, column?, columnIndex?}, event) 的返回值用来决定是否允许清除当前激活的行或单元格 Function — — useDefaultValidTip 如果同时使用了数据校验和 fixed 列,请设置为 true 使用默认提示 Boolean — true validTooltip 只对 useDefaultValidTip=false 有效,设置校验 tooltip 提示消息的参数 Object — { offset: 10, placement: 'bottom-start' } disabledValidTip 关闭校验提示 Boolean — false autoScrollIntoView 当单元格被激活时,自动将单元格滚动到可视区域内 Boolean — false isTabKey 只对 trigger!=manual 有效,是否启用 Tab 键切换到下一个单元格 Boolean — false tabToActive 只对 isTabKey=true 有效,是否在 Tab 键切换后直接激活为编辑状态 Boolean — false isArrowKey 只对 trigger!=manual 有效,是否启用箭头键切换行和单元格 Boolean — false isDelKey 只对 trigger!=manual 有效,是否启用删除键清空单元格内容 Boolean — false isCheckedEdit 只对 trigger!=manual 有效,是否启用选中状态允许值覆盖式编辑 Boolean — false checkedEditMethod 只对 isCheckedEdit=true 有效,可以通过重写该函数 Function({row, rowIndex, column, columnIndex, cell}, event) 返回 false 来阻止默认值的覆盖行为 Function — — keydownMethod 键按下时调用该函数 Function({active, checked}, event) Function — —

context-menu-config 表格右键菜单配置(如果是自定义 code 可以配合 custom-menu-link 事件使用):

属性 描述 类型 参数 disabledHeader 是否禁用表格头部右键 Boolean — headerMenus 表格头部菜单配置 Array { code, name, prefixIcon, suffixIcon, visible, disabled } disabledBody 是否禁用表格内容右键 Boolean — bodyMenus 表格内容菜单配置 Array { code, name, prefixIcon, suffixIcon, visible, disabled } headerVisibleMethod 该函数 Function({row, rowIndex, column, columnIndex, cell}, event) 的返回值用来决定是否显示头部右键菜单 Function — bodyVisibleMethod 该函数 Function({row, rowIndex, column, columnIndex, cell}, event) 的返回值用来决定是否显示内容右键菜单 Function —

内置的菜单 code 列表:

编码 描述 CELL_RESET 清除单元格数据的值 CELL_REVERT 还原单元格数据 SELECT_REMOVE 删除选中的行 SELECT_RESET 清除选中的数据的值 SELECT_REVERT 还原选中的数据 SELECT_EXPORT 导出选中的数据 ROW_INSERT 在当前位置插入新行 ROW_INSERT_ACTIVE 在当前位置插入新行并激活编辑状态 ROW_REMOVE 删除当前行 ROW_RESET 清除当前行数据的值 ROW_REVERT 还原当前行数据 ROW_EXPORT 导出当前行数据 ALL_REMOVE 删除表格所有行 ALL_RESET 清除表格所有数据的值 ALL_REVERT 还原表格所有数据 ALL_EXPORT 导出表格所有数据 ALL_COLUMN_VISIBLE 显示所有列 COLUMN_HIDDEN 隐藏列

custom-columns 自定义列的配置:

属性 描述 类型 可选值 默认值 prop 对应列内容的字段名 String — — visible 默认是否显示 Boolean — true

Editable Events

事件名 说明 参数 valid-error 校验不通过时会触发该事件 rule,row,column,cell edit-disabled 当点击后行或单元格如果是禁用状态时会触发该事件 row[,column,cell]?,event edit-active 当点击后改变为编辑状态之后会触发该事件 row[,column,cell]?,event clear-active 只对 autoClearActive=true 有效,当点击其它地方后,自动清除最后活动行或列之后会触发该事件 row[,column,cell]?,event blur-active 当行或者单元格失焦之后会触发该事件 row[,column,cell]?,event custom-menu-link 自定义的菜单点击后触发该函数 code,row,column,cell,event

Editable Methods

方法名 描述 参数 refresh 手动刷新表格,对于非双向同步的树形结构可能会用到 reload 初始化完整表格数据,更新为初始状态 datas reloadRow 初始化指定行数据,更新为初始状态 row, record? revert 还原更改,还原指定行 row 或者整个表格的数据 row?rows?,prop? insert 从第一行新增一行新数据 record insertAt 第二个参数 record 从指定位置新增一条数据; null 从第一行新增一行新数据;-1 从最后新增一条数据 data,record remove 数据删除,指定 row 或 [row, ...] 删除多条数据 row?rows? (v1.2+废弃) removes 根据多条数据删除 rows removeSelecteds 删除选中行数据 — clear 清空表格,删除表格所有行 — reset 重置数据,清除指定行 row 或者 [row, ...] 或者整个表格的值 row?rows? clearActive 清除所有已激活的行或单元格为不可编辑状态 — hasActiveRow 判断当前是否已激活为编辑状态的行 row getActiveRow 获取当前已激活为编辑行或单元格的信息 — setActiveRow 只对 mode=row 有效,激活指定行为可编辑状态 row setActiveCell 激活指定某一行的某个单元格为可编辑状态 row,prop? setChecked 只对 target!==manual 有效,指定单元格为选中状态 row,prop hasRowInsert 检查是否为新增的行数据 row hasRowChange 检查行或列数据是否发生改变 row, prop? updateStatus 更新单元格编辑状态(只对 showStatus=true 并且使用自定义渲染时,当值发生改变时才需要调用) scope getAllRecords 获取表格数据集合 — getRecords 获取表格数据,也可以指定索引获取某条数据 index getInsertRecords 获取新增数据 — getRemoveRecords 获取已删除数据 — getUpdateRecords 获取已修改数据 — checkValid 检测是否有校验不通过的列信息 — validateRow 对表格某一行进行校验的方法,参数为行数据和一个回调函数。该回调函数会在校验结束后被调用,并传入两个参数:(是否校验成功,最近一列未通过校验的字段)。若不传入回调函数,则会返回一个 promise row,callback validate 对整个表格进行校验的方法,参数为一个回调函数。该回调函数会在校验结束后被调用,并传入两个参数:(是否校验成功,最近一列未通过校验的字段)。若不传入回调函数,则会返回一个 promise callback exportCsv 将表格数据导出为 .csv 文件,说明:支持IE9+、Edge、Chrome、Firefox 等常用浏览器。IE11以下可能存在中文乱码问题,部分浏览器需要手动修改后缀名为 .csv options

exportCsv options 的配置:

属性 描述 类型 可选值 默认值 filename 文件名 String — table.csv original 是否导出源数据 Boolean — false isHeader 是否显示表头 Boolean — false download 是否马上下载,如果设置为 false 则通过返回结果为内容的 Promise Boolean — true data 自定义数据 Array — — columns 自定义列 Array — — columnFilterMethod 列过滤方法,该函数 Function(row,index,list) 的返回值用来决定该列是否导出 Function — — dataFilterMethod 数据过滤方法,该函数 Function(row,index,list) 的返回值用来决定该数据是否导出 Function — —

Editable-Column Attributes

< elx-editable-column prop = "name" label = "Name" :edit-render = "{name: 'ElInput'}" > </ elx-editable-column >

edit-render 渲染参数配置

属性 描述 类型 可选值 默认值 name 渲染内置的组件名称 String ElAutocomplete / ElInput / ElSelect / ElCascader / ElTimeSelect / ElTimePicker / ElDatePicker / ElInputNumber / ElSwitch / ElRate / ElColorPicker / ElSlider ElInput type 渲染类型 String default(组件触发后可视) / visible(组件一直可视) default autofocus 该单元格在激活后自动获取焦点(如果是渲染自定义组件,需要指定 class=elx-custom_input 才会自动获得焦点) Boolean — — (v1.2.13+废弃,保留兼容)attrs 改为使用 props Object — {} props 渲染组件附加属性,参数请查看被渲染的 Component props Object — {} events 渲染组件附加事件,参数为 ( { rule, row, column, $index }, ...Component arguments ) Object — {} options 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件选项列表 Array — [] optionProps 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件选项属性参数配置 Object — { value: 'value', label: 'label' } optionGroups 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项列表 Array — [] optionGroupProps 只对 name=ElSelect 有效,下拉组件分组选项属性参数配置 Object — { options: 'options', label: 'label' }

Editable-Column Scoped Slot

name 说明 — 自定义渲染显示内容,参数为 { row, column, $index, $render } edit 自定义渲染组件,参数为 { row, column, $index, $render } header 自定义表头的内容,参数为 { column, $index, $render } valid 自定义校验提示信息,参数为 { rule, row, column, $index, $render }

Example

< template > < div > < el-button @ click = "$refs.editable.insert()" > 新增 </ el-button > < el-button @ click = "$refs.editable.removeSelecteds()" > 删除选中 </ el-button > < elx-editable ref = "editable" :data.sync = "tableData" > < elx-editable-column type = "selection" width = "55" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column type = "index" width = "55" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "name" label = "只读" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "sex" label = "下拉" :edit-render = "{name: 'ElSelect', options: sexList}" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "num" label = "数值" :edit-render = "{name: 'ElInputNumber'}" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "date" label = "日期" :edit-render = "{name: 'ElDatePicker', props: {type: 'date', format: 'yyyy-MM-dd'}}" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "flag" label = "开关" :edit-render = "{name: 'ElSwitch', type: 'visible'}" > </ elx-editable-column > < elx-editable-column prop = "remark" label = "文本" :edit-render = "{name: 'ElInput'}" > </ elx-editable-column > </ elx-editable > </ div > </ template > < script > export default { data () { return { tableData : [{ date : 1551322088449 , name : '小徐' , sex : '1' , num : '26' , flag : false , remark : '备注' }], sexList : [ { 'label' : '男' , 'value' : '1' }, { 'label' : '女' , 'value' : '0' } ] } } } </ script >

License

MIT License, 2017-present, Xu Liangzhan