这是一个基于vue 2.0的打印组件

中文文档

English

使用vue组件的slot插槽进行模板加载。 使用iframe复制打印区域

更新

v0.0.7 修复兼容性问题。感谢Wizard67

快速开始

npm install vue-easy-print --save

import vueEasyPrint from "vue-easy-print" ; import demo from './your path/demo' ; export default { components : { vueEasyPrint, demo } }

< vue-easy-print tableShow > < template slot-scope = "func" > < demo :getChineseNumber = "func.getChineseNumber" > </ demo > </ template > </ vue-easy-print >

func.getChineseNumber接收到的方法是一个将金额转换成中文的

配置props参数

spaceRow : { type : Boolean , default : false , }, tableData :{ type : Object , default () { return undefined } }, tableShow :{ type : Boolean , default : false }, onePageRow : { type : Number , default : 5 , }, beforeCopy : Function , beforePrint : Function ,

完整demo

代码

< template > < div id = "app" > < button @ click = "printDemo" > 测试打印 </ button > < vue-easy-print tableShow ref = "easyPrint" > </ vue-easy-print > </ div > </ template > < script > import vueEasyPrint from "vue-easy-print" ; import demo from "./components/demo" ; export default { name : "App" , data() { return { tableData : { id : 998 , store_name : "测试店铺" , created_at : "2018-06-06 15:21:35" , detail : [ { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 }, { name : "商品A" , item_unit : "40ML" , item_size : "瓶" , item_quantity : 5 , item_price : 188 , pv : 150 , item_total : 5 * 188 , item_total_pv : 5 * 150 } ] } }; }, methods :{ printDemo(){ this .$refs.easyPrint.print() } }, components : { vueEasyPrint, demo } }; </ script >

License

MIT