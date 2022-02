Introduction

vue-dynamic-form-component is a dynamic form component base on element-ui and async-validator. You just need to write descriptors(reference to async-validator) of the data you want, vue-dynamic-form-component will generate the form automatically.

Docs

Usage Example

<template> <dynamic-form ref="dynamic-form" v-model="data" :descriptors="descriptors"> <template slot="operations"> <el-button @click="reset">reset</el-button> <el-button type="primary" @click="validate">validate</el-button> </template> </dynamic-form> </template> <script> // import and register element-ui first import DynamicForm from 'vue-dynamic-form-component' export default { components: { DynamicForm }, data () { return { descriptors: { name: { type: 'string', min: 3, max: 15, required: true }, homepage: { type: 'url', message: 'The homepage must be an url' }, company: { type: 'object', fields: { name: { type: 'string', required: true }, address: { type: 'object', fields: { province: { type: 'string', required: true }, city: { type: 'string' } } } } }, children: { type: 'array', defaultField: { type: 'object', fields:{ name: { type: 'string', min: 3, max: 15, required: true }, age: { type: 'number', min: 1, max: 100, required: true } } } } }, data: {} } }, methods: { reset () { this.$refs['dynamic-form'].resetFields() }, validate () { this.$refs['dynamic-form'].validate() } } } </script>

Features

Generate form from descriptors

Support almost all data type

Support multi-level form for Object / Array / Hashmap

for / / Support data validation

Multi-Languages support

support Support custom component

Todo

vue-dynamic-form-component can do more. There are a few things that it currently doesn't support but are planned:

Custom component props

Custom component props Custom component event

Custom component event Custom component

Custom component Custom theme

Custom theme Value change event

Question

Please submit your question in Github Issue .

License

MIT license