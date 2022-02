A better way to handle v-for on objects.

No special dependencies, no jquery, no bootstrap, just VueJS and CSS goodness.

Demo

Requirements

Installation

npm install vue-dropdowns // OR yarn add vue-dropdowns

Usage

< dropdown class = "my-dropdown-toggle" :options = "arrayOfObjects" :selected = "object" v-on:updateOption = "methodToRunOnSelect" :placeholder = "'Select an Item'" :closeOnOutsideClick = "boolean" > </ dropdown > < script > import dropdown from 'vue-dropdowns' ; export default { data() { return { arrayOfObjects : [], object : { name : 'Object Name' , } } }, components : { 'dropdown' : dropdown, }, methods : { methodToRunOnSelect(payload) { this .object = payload; } } } </ script > < style scoped > .my-dropdown-toggle { border-radius: 5px; ::v-deep .dropdown-toggle { color: tomato; font-size: 25px; font-weight: 800; } ::v-deep .dropdown-toggle-placeholder { color: #c4c4c4; } } </ style >

Default values of props

Property Type Default value closeOnOutsideClick boolean true placeholder string 'Select an Item'

License

The MIT License