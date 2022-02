Please use the he-tree-vue, vue-draggable-nested-tree will no longer be maintained.

请使用新发布的he-tree-vue, vue-draggable-nested-tree 将不再维护.

vue-draggable-nested-tree vue可拖拽树, 可跨树拖拽

这是可拖拽树组件. 此组件没有css, 您需要自己添加您喜欢的样式, 参考demo, 只有几个样式, 不难. 此组件不负责节点的具体渲染, 暴露了一个节点渲染插槽, 请参考demo自行渲染.

This is a draggable tree component. This component does not have css, you need to add your style refer to demo. The demo style is less, not difficult. This component doesn't render node. It exposes a node rendering slot. Please refer to the demo for rendering.

touch

已支持简单触摸(单点).

Support touch(single point).

Indexes

install

npm i vue-draggable-nested-tree

usage

import

import {DraggableTree} from 'vue-draggable-nested-tree'

data

data: [ { text : 'node 1' }, { text : 'node 2' }, { text : 'node 3 undraggable' , draggable : false }, { text : 'node 4' }, { text : 'node 4 undroppable' , droppable : false }, { text : 'node 5' , children : [ { text : 'node 1' }, { text : 'node 2' , children : [ { text : 'node 3' }, { text : 'node 4' }, ]}, { text : 'node 2 undroppable' , droppable : false , children : [ { text : 'node 3' }, { text : 'node 4' }, ]}, { text : 'node 2' , children : [ { text : 'node 3' }, { text : 'node 4 undroppable' , droppable : false }, ]}, { text : 'node 3' }, { text : 'node 4' }, { text : 'node 3' }, { text : 'node 4' }, { text : 'node 3' }, { text : 'node 4' }, { text : 'node 3' }, { text : 'node 4' }, ]}, ]

template

Tree(:data="data" draggable crossTree) div(slot-scope="{data, store, vm}") //- data is node //- store is the tree //- vm is node Vue instance, you can get node level by vm.level template(v-if="!data.isDragPlaceHolder") b(v-if="data.children && data.children.length" @click="store.toggleOpen(data)") {{data.open ? '-' : '+'}} span {{data.text}}

template for old browsers(eg: IE)

//- slot-scope="{data, store, vm}" may not work in old browsers, replace with slot-scope="slot" Tree(:data="data" draggable crossTree) div(slot-scope="slot") //- data is node //- store is the tree //- vm is node Vue instance, you can get node level by vm.level template(v-if="!slot.data.isDragPlaceHolder") b(v-if="slot.data.children && slot.data.children.length" @click="slot.store.toggleOpen(slot.data)") {{slot.data.open ? '-' : '+'}} span {{slot.data.text}}

api

The 'store' is the tree vm

Tree props

Noraml - Tree props

data : {}, indent : { default : 16 }, activatedClass : { default : 'active' }, openedClass : { default : 'open' }, space : { default : 10 }, preventSelect : { default : true }, getTriggerEl : { type : Function }, draggable : {}, droppable : { default : true }, crossTree : {},

Hooks - Tree props

ondragstart: { type : Function }, ondragend : { type : Function },

draggableHelperInfo

{event, options, store}

Tree properties

rootData, dplh, trees,

Tree events

drag(node), drop(node, targetTree, oldTree), change(node, targetTree, oldTree), nodeOpenChanged(node)

targetTree and oldTree are tree vm.

oldTree is available only when cross tree. Otherwise null.

if cross tree, both targetTree and oldTree will emit drop and change.

Tree methods

pure(node, withChildren, after) getNodeById(id) getActivated() getOpened() activeNode(node, inactiveOld) toggleActive(node, inactiveOld) openNode(node, closeOld) toggleOpen(node, closeOld) getPureData(after) { return this .pure( this .rootData, true , after).children } deleteNode(node) { return hp.arrayRemove(node.parent.children, node) } isNodeDraggable(node) isNodeDroppable(node)

node properties

_id _vm parent children : [], open, active : false , style : {}, class : '' , innerStyle : {}, innerClass : '' , innerBackStyle : {}, innerBackClass : {}, draggable droppable isDragPlaceHolder

node deep properties example

node._vm node._vm.level node._vm.store node.parent._vm node._vm.store

other

demo css

.he-tree { border : 1px solid #ccc ; padding : 20px ; width : 300px ; } .tree-node { } .tree-node-inner { padding : 5px ; border : 1px solid #ccc ; cursor : pointer; } .draggable-placeholder { } .draggable-placeholder-inner { border : 1px dashed #0088F8 ; box-sizing : border-box; background : rgba (0, 136, 249, 0.09); color : #0088f9 ; text-align : center; padding : 0 ; display : flex; align-items : center; }

examples

clone the package, and

npm install npm run dev

draggable & droppable

A node is default draggable and droppable. You can set draggable and droppable property of a node. The another way is listen event 'drag', traverse all data to set draggable or droppable property.

Traverse tree

Recommend to use my other library tree-helper. It has 2 traverse methods: depthFirstSearch, breadthFirstSearch.

draggable library

draggable-helper is my another library for drag. And it also is using by this component. You can use it to help you drag functions.