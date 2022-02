It's a tree components(Vue2.x) that allow you to drag and drop the node to exchange their data .

Feature

Double click on an node to turn it into a folder

on an node to turn it into a folder Drag and Drop the tree node, even between two different levels

the tree node, even between two different levels Customize your node (how to display node. eg: node name and left icon )

Controls whether a particular node can be dragged and whether the node can be plugged into other nodes

whether a particular node can and whether the node can be plugged into other nodes Append/Remove Node in any level (#TODO)

中文 || Please Star! if it's helpful. Example Project

Preview

Getting Start

Install

npm install vue-drag-tree --S

or

yarn add vue-drag-tree -S

Usage

the following code is come from here

P.S. If you get error about Vue packages version mismatch

// Update the version of Vue and vue-template-compiler to latest is fine. npm install vue@latest -S npm install vue-template-compiler@latest -D

main.js

import Vue from 'vue' import VueDragTree from 'vue-drag-tree' import 'vue-drag-tree/dist/vue-drag-tree.min.css' Vue.use(VueDragTree)

test.vue

<template> <vue-drag-tree :data='data' :allowDrag='allowDrag' :allowDrop='allowDrop' :defaultText='"New Node"' @current-node-clicked='curNodeClicked' @drag="dragHandler" @drag-enter="dragEnterHandler" @drag-leave="dragLeaveHandler" @drag-over="dragOverHandler" @drag-end="dragEndHandler" @drop="dropHandler" v-slot="slotProps"> <!-- customize your node here if don't like the default / 如果你不喜欢默认样式,可以在这里定制你自己的节点 --> <span :class="[slotProps.isClicked ? 'i-am-clicked' : 'i-am-not-clicked']"></span> <span class='i-am-node-name'>{{slotProps.nodeName}}</span> </vue-drag-tree> </template> <script> export default{ data(){ return{ data: [ { name: 'Node 0-0', id: 0, children: [ { name: 'Node 1-1', id: 3, children: [ { name: 'Node 2-1', id: 4, children: [] }, { name: 'Node 2-2', id: 10, children: [] } ] }, { name: 'Node 1-2', id: 13, children: [] } ] }, { name: 'Node 0-1', id: 14, children: [] } ] } }, methods: { allowDrag(model, component) { if (model.name === 'Node 0-1') { // can't be dragged return false; } // can be dragged return true; }, allowDrop(model, component) { if (model.name === 'Node 2-2') { // can't be placed return false; } // can be placed return true; }, curNodeClicked(model, component) { // console.log('curNodeClicked', model, component); }, dragHandler(model, component, e) { // console.log('dragHandler: ', model, component, e); }, dragEnterHandler(model, component, e) { // console.log('dragEnterHandler: ', model, component, e); }, dragLeaveHandler(model, component, e) { // console.log('dragLeaveHandler: ', model, component, e); }, dragOverHandler(model, component, e) { // console.log('dragOverHandler: ', model, component, e); }, dragEndHandler(model, component, e) { // console.log('dragEndHandler: ', model, component, e); }, dropHandler(model, component, e) { // console.log('dropHandler: ', model, component, e); } } } <script>

API

Attributes

Name Description Type Default data data of the tree Array -- defaultText default text of new node String "New Node" allowDrag Judging which node can be dragged Function ()=>true allowDrop Judging which node can be plugged into other nodes Function ()=>true disableDBClick disable append a new child node by double click node Boolean false

Method

Name Description arguments current-node-clicked Tell you which node was clicked (model,component) model: node data was clicked. component: VNode data for the node was clicked drag The drag event is fired every few hundred milliseconds as an node is being dragged by the user (model,component,e) model: node data was dragged. component: VNode data for the node was dragged; e: drag event drag-enter The drag-enter event is fired when a dragged node enters a valid drop target (model,component,e) model: data of the valid drop target; component: VNode of the valid drop target; e: drag event drag-leave The drag-leave event is fired when a dragged node leaves a valid drop target (model,component,e) model: data of the valid drop target; component: VNode of the valid drop target; e: drag event drag-over The drag-over event is fired when an node is being dragged over a valid drop target (model,component,e) model: data of the valid drop target; component: VNode of the valid drop target; e: drag event drag-end The drag-end event is fired when a drag operation is being ended (model,component,e) model: node data was dragged. component: VNode data for the node was dragged; e: drag event drop The drop event is fired when an node is dropped on a valid drop target. (model,component,e) model: data of the valid drop target; component: VNode of the valid drop target; e: drag event

Slot

<vue-drag-tree ... v-slot="slotProps"> <!-- customize your node here if don't like the default --> <span :class="[slotProps.isClicked ? 'i-am-clicked' : 'i-am-not-clicked']"></span> <span class='i-am-node-name'>{{slotProps.nodeName}}</span> </vue-drag-tree>

slotProps has two attributes:

attribute name description value type nodeName the name of displaying node String isClicked if the node is clicked (true means expanded) Boolean

License

The 996ICU License (996ICU)