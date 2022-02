Vue2 component, that allows you to drag object wherever you want

What this can do

Drag and drop DOM elements inside parent (or document, if parent's size not specified)

Receive content sizes and update move restrictions

Move with mouse, or with touch, it's not matter

Emit active and drag events

Demo

Example

Install

via NPM

npm install vue-drag-it-dude --save

Usage

import DragItDude from 'vue-drag-it-dude' ; export default { name : 'App' , components : { DragItDude }, }

or

import Vue from 'vue' import DragItDude from 'vue-drag-it-dude' Vue.component( 'vue-drag-it-dude' , DragItDude)

Don't forget to add position: relative; for parent element!

Now use it!

<template> <div id="app" class="parentElement"> <drag-it-dude @activated="handleActivated" @dragging="handleDragging" @dropped="handleDropped" > <div class="innerElement">{{ text }}</div> </drag-it-dude> </div> </template> <script> import DragItDude from "vue-drag-it-dude"; export default { name: "App", components: { DragItDude }, data: () => ({ text: "Just move me!", }), methods: { handleActivated() { this.text = "I am ready for great things!"; }, handleDragging() { this.text = "Weeee!"; }, handleDropped() { this.text = "That's place is awesome!"; setTimeout(() => { this.text = "Just move me!"; }, 3000); } } }; </script> <style> .parentElement { position: relative; } </style>

Props

width

type: Number

Required: false

Default: 0

If you want to dynamically change inner DOM element width, just type something like:

<drag-it-dude :width="40"></drag-it-dude>

height

type: Number

Required: false

Default: 0

If you want to dynamically change inner DOM element height, just type something like:

<drag-it-dude :height="40"></drag-it-dude>

parentWidth

type: Number

Required: false

Default: parentNode.offsetWidth of draggable element

If you want to limit width of area, within which an element can move:

<drag-it-dude :parent-width="500"></drag-it-dude>

parentHeight

type: Number

Required: false

Default: parentNode.offsetHeight of draggable element

If you want to limit height of area, within which an element can move:

<drag-it-dude :parent-height="500"></drag-it-dude>

Events

activated

Required: false

Called, when element is activated

<drag-it-dude @activated="someFunction"></drag-it-dude>

dragging

Required: false

Called, when element is draggeing

<drag-it-dude @dragging="someAnotherFunction"></drag-it-dude>

dropped

Required: false

Called, when element release

<drag-it-dude @dropped="someOtherFunction"></drag-it-dude>

How to run it locally

Clone repository: git clone git@github.com:Esvalirion/vue-drag-it-dude.git Install cli-service-global: npm install -g @vue/cli-service-global Vue CLI 3 docs Run any vue file with hot reload and static server: vue serve docs-src/App.vue

License

MIT license