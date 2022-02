Vue Documenter

An automatic, living Vue component documenter - yes - a component that documents components, with no build step (ie Webpack or Rollup or extra commands to run, because it's just another component).

Usage

// YourVueDocumentationPage.vue < template > <div> // Initially works with Bootstrap 4 classes <vue-documenter> < some -component></ some -component> <another-component></another-component> </vue-documenter> // If you want full width documentation with no table of contents <vue-documenter : enable - table - of -contents="false" css- class -components-column="col"> < some -component></ some -component> <another-component></another-component> </vue-documenter> // You can also remap your own (these are defaults) <vue-documenter css- class -badge-deprecated="badge badge-warning" css- class -badge-optional="badge badge-secondary" css- class -badge-required="badge badge-danger" css- class -card="card card-body" css- class -components-column="col-sm-9" css- class -components- column -component="card card-body" css- class -components- column -component- table - wrapper ="table-responsive" css- class -components- column -component-table="table table-striped" css- class -container="container-fluid" css- class -example-minimal="col-sm-6" css- class -example- full ="col-sm-6" css- class -instructions="alert alert-info" css- class - table - of -contents-column="col-sm-3" css- class - table - of -contents- column -list="" css- class - row ="row" > < some -component></ some -component> <another-component></another-component> </vue-documenter> </div> </ template > <script> import VueDocumenter from 'vue-documenter' ; import SomeComponent from './components/SomeComponent.vue' ; import AnotherComponent from './components/AnotherComponent.vue' ; export default { components: { VueDocumenter, SomeComponent, AnotherComponent, }, data () { return {} } } </script>

Output

For when you don't always have time to keep secondary documentation updated, or aren't able to roll out something like Storybook for everybody on your team.

Read more

https://medium.com/skilljar-engineering/the-quickest-dirtiest-automatic-est-vue-documenter-ever-cf55845b4df9

Roadmap

[Bug] Documentation example code spacing in named slots

[Feature] Add ability to group components in the documentation

[Feature] Better usage of slots

[Done, published 1.1.0] Update events' example value to be code highlighted

[Done, published 1.1.0] Update documentation table of contents to be sticky

[Done, published 1.1.0] Update CSS override classes to be individual properties rather than one all-or-nothing overridable object

[Done, published 1.1.0] Add documentation ~URL~ description field for component meta

[Done, published 1.1.0] Add description field for prop meta

Contributing

PRs totally accepted 👍

To run this project locally you'll need a few global packages installed

npm install -g @vue/cli @vue/cli-global-service

Then get to the example directory

cd /your-repo-location/vue-documenter/example

And run it!

npm run serve

This will build the /your-repo-location/vue-documenter/src/VueDocumenter.vue and copy the compiled file to the /your-repo-location/vue-documenter/example/dist/ directory where it'll be referenced correctly by the example App.vue entrypoint.