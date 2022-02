Simple draggable dialog

Demo

Features:

Drag & Drop

Touch support (only for drag, not for drop)

Drop area component

'Pin mode', to lock drag.

Installation

npm install vue-dialog-drag --save

Usage

Import and register component

import DialogDrag from 'vue-dialog-drag' export default { ... components:{ DialogDrag } }

include css

< style src = 'vue-dialog-drag/dist/vue-dialog-drag.css' > </ style >

Or import source component from: 'vue-dialog-drag/src/vue-dialog-drag.vue' And install devDependencies. (stylus and pug) see package.json)

Examples

Single file component

< template > < div id = "app" > < dialog-drag id = "dialog-1" > < p > Test dialog </ p > </ dialog-drag > < drop-area @ drop = 'drop' > < p > Drop Here </ p > </ drop-area > </ div > </ template > < script > import DialogDrag from 'vue-dialog-drag' import DropArea from 'vue-dialog-drag/dist/drop-area' export default { name : 'app' , components : { DialogDrag, DropArea }, methods : { drop (id) { console .log( 'drop id:' , id) } } } </ script > < style src = "vue-dialog-drag/dist/vue-dialog-drag.css" > </ style > < style src = "vue-dialog-drag/dist/drop-area.css" > </ style > < style src = "vue-dialog-drag/dist/dialog-styles.css" > </ style >

html

See this fiddle

Dialog Component

Slots

title: dialog title. If you don't need formatted title, use 'title' prop.

button-pin: content for pin button

button-pinned: content for pin button when dialog is pinned

button-close: content for close button

Props

id: Unique id for dialog

title: Dialog title

eventCb: Function(props Object)

options: Object left: Number top: Number zIndex: Number x: alias of left y: alias of top z: alias of zIndex width: Number (0 or null to auto) height: Number (0 or null to auto) buttonPin: Boolean buttonClose: Boolean dragCursor: css cursor to show when drag is enabled centered: "viewport" | "parent" , center dialog to viewport or parent element pinned: Boolean , disable/enable drag dropEnabled: Boolean , handle drag with mouse events, instead of drag events



Events

All event emits an object: { id, left, top, x, y, z, width, height, pinned } You can format it, whith 'eventCb' prop.

load : fired on mounted

: fired on mounted focus : fired on click and touch

: fired on click and touch pin : fired on pin / unpin dialog

: fired on pin / unpin dialog drag-start : fired on dragstart

: fired on dragstart move : fired when move dialog

: fired when move dialog drag-end : fired on dragend

: fired on dragend close: fired when close dialogs

Css

The main container has class .dialog-drag, and .dialog-drag .fixed when dialog is pinned

You can import extra dialog styles from dist/dialog-styles.css.

view: example styles

Drop area component

Slots

Over: content rendered when the dialog is dragged over drop area.

Events

drop: fired when drop the dialog, emits dialog id.