Diagram component for vue.js, inspired by react-diagrams

Installation

npm install vue-diagrams

vue-diagrams can be used as a module in both CommonJS and ES modular environments.

When in non-modular environment, vue-diagrams will register all the components to vue by itself.

After that, you can use it in your Vue components:

< template > < diagram :model = "model" > </ diagram > </ template > < script > import { Diagram } from 'vue-diagrams' ; export default { data() { const diagramModel = new Diagram.Model(); const node1 = diagramModel.addNode( "test2" , 300 , 200 ); const inPort = node1.addInPort( "test" ); const node2 = diagramModel.addNode( "test" , 10 , 300 , 144 , 80 ); const node2OutPort = node2.addOutPort( "testOut" ); node2.addOutPort( "testOut2" ); node2.color = "#00cc66" ; const node3 = diagramModel.addNode( "test3" , 10 , 100 , 72 , 100 ); const node3OutPort = node3.addOutPort( "testOut3" ); node3.color = "#cc6600" ; diagramModel.addLink(node2OutPort, inPort); diagramModel.addLink(node3OutPort, inPort); return { model : diagramModel }; }, components : { Diagram }, }; </ script >

