datepicker component for Vue.js, already support Vue.js 2.x, the Vue.js 1.x version is on branch vue-1.x (not maintain).

Live Demo is here

Installation

npm install vue-date --save

Usage

use with single .vue file:

< template > < div > < datepicker v-model = "date" > </ datepicker > </ div > </ template > < script > import datepicker from 'vue-date' export default { data() { return { date : '2016-10-16' } }, components : { datepicker } } </ script >

use in browser:

//index.html < html > < script src = "path/to/vue.js" > </ script > < script src = "path/to/index.js" > </ script > < body > < div id = "app" > < datepicker v-model = "date" > </ datepicker > </ div > < script > new Vue({ el: '#app' , data: { date: '2016-10-16' }, components: { datepicker } }) </ script > </ body > </ html >

Props

language

Type: String

Default: en

The language type. Support en (English), zh-cn (Chinese), uk (Ukrainsk) and es (Spanish) now.

min

Type: String

The minimum date.

//pass string < datepicker v-model = "start" min = "2015-01-01" </ datepicker > //or pass variable < datepicker v-model = "start" :min = "variable" > </ datepicker >

max

Type: String

The maximum date. Usage is same of min .

range

Type: Boolean

Default: false

Use range mode or not. If pass true , the binding value should be an Array containg the range start and range end. eg. ['1970-01-01', '3016-01-01']

Licence

MIT