๐Ÿ’ Vue Currency Filter

Lightweight vue currency filter based on accounting.js

Demo

https://mazipan.github.io/vue-currency-filter/

Download

npm install vue-currency-filter yarn add vue-currency-filter

Sample Usage

Step by step to using vue-currency-filter :

Import in main.js

import VueCurrencyFilter from 'vue-currency-filter'

Use Plugins

Vue.use(VueCurrencyFilter)

Add Global Configuration

Vue.use(VueCurrencyFilter, { symbol : '$' , thousandsSeparator : '.' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : ',' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : undefined , })

Add Multiple Instance

Vue.use(VueCurrencyFilter, [ { symbol : '$' , thousandsSeparator : ',' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : '' , }, { name : 'currency_2' , symbol : 'usd' , thousandsSeparator : ' ' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : false , avoidEmptyDecimals : '--' , } ])

Use in View

< span > {{ 20000 | currency}} </ span >

Usage in Nuxt.js

Add vue-currency-filter/nuxt to modules section of nuxt.config.js

{ modules : [ 'vue-currency-filter/nuxt' , [ 'vue-currency-filter/nuxt' , { symbol : '$' , thousandsSeparator : ',' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : undefined , }], [ 'vue-currency-filter/nuxt' , [ { symbol : '$' , thousandsSeparator : ',' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : '##' , }, { name : 'currency_2' , symbol : 'usd' , thousandsSeparator : ' ' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : false , avoidEmptyDecimals : '' , } ]], ] }

or using external options

{ modules : [ 'vue-currency-filter/nuxt' ] currencyFilter : [ { symbol : '$' , thousandsSeparator : ',' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : '' , }, { name : 'currency_2' , symbol : 'usd' , thousandsSeparator : ' ' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : false , avoidEmptyDecimals : '##' , } ] currencyFilter : { symbol : '$' , thousandsSeparator : ',' , fractionCount : 2 , fractionSeparator : '.' , symbolPosition : 'front' , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : undefined , } }

Usage in Nuxt-typescript

you must add declaration for vue and nuxt context if you want autocomplete in methods create file vue-currency-filters.ts in directory with your types

import { CurrencyFilterMethodInstance } from "vue-currency-filter/src/types" ; declare module 'vue/types/vue' { interface Vue { $currency: CurrencyFilterMethodInstance, $currency_2: CurrencyFilterMethodInstance } } declare module '@nuxt/types' { interface NuxtAppOptions { $currency: CurrencyFilterMethodInstance, $currency_2: CurrencyFilterMethodInstance } }

Usage without NPM

Add script dependencies

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-currency-filter" > </ script >

Use filters in global

if (VueCurrencyFilter) { Vue.use(VueCurrencyFilter, { symbol : "ยฃ" , thousandsSeparator : "," , fractionCount : 0 , fractionSeparator : "." , symbolPosition : "front" , symbolSpacing : false , avoidEmptyDecimals : '' , }) } var app = new Vue({ el : '#app' , data : { curr : 1000 } });

See https://codepen.io/mazipan/pen/YdmNMy for code sample.

Add Configuration In Specific Place

< span > {{ textInput | currency(configSymbol, configSeparator, configFractionCount, configFractionSeparator, configSymbolPosition, configSymbolSpacing)}} </ span >

Now configurations is also available as Object, thanks to sunhengzhe in PR #25:

< span > {{ textInput | currency({ symbol: '', thousandsSeparator: '', fractionCount: '', fractionSeparator: '', symbolPosition: '', symbolSpacing: '', avoidEmptyDecimals: undefined, })}} </ span >

Available Options

{ name : 'string (default: currency)' , symbol : 'string (default : empty string)' , thousandsSeparator : 'string (default : .)' , fractionCount : 'number (default : 0)' , fractionSeparator : 'string (default: ",")' , symbolPosition : 'string (default: front)' , symbolSpacing : 'boolean (default: true)' , avoidEmptyDecimals : 'string (default: undefined)' , }

How to test in Unit Test

Using @vue/test-utils we can create test for any Vue Plugins, like:

import { shallowMount, createLocalVue } from "@vue/test-utils" ; import VueCurrencyFilter from "vue-currency-filter" ; import Component from "../pages/myComponent.vue" ; describe( "test myComponent" , () => { it( "vue-currency-filter should working correctly" , () => { const localVue = createLocalVue(); localVue.use(VueCurrencyFilter, { symbol : "$" , thousandsSeparator : "," , fractionCount : 2 , fractionSeparator : "." , symbolPosition : "front" , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : undefined , }); let wrapper = shallowMount(Component, { localVue }); const result = wrapper.find( ".curr" ); expect(result.text()).toEqual( "$ 1,000.00" ); localVue.use(VueCurrencyFilter, { symbol : "$" , thousandsSeparator : "," , fractionCount : 2 , fractionSeparator : "." , symbolPosition : "front" , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : '' , }); wrapper = shallowMount(Component, { localVue }); const result = wrapper.find( ".curr" ); expect(result.text()).toEqual( "$ 1,000" ); localVue.use(VueCurrencyFilter, { symbol : "$" , thousandsSeparator : "," , fractionCount : 2 , fractionSeparator : "." , symbolPosition : "front" , symbolSpacing : true , avoidEmptyDecimals : '##' , }); wrapper = shallowMount(Component, { localVue }); const result = wrapper.find( ".curr" ); expect(result.text()).toEqual( "$ 1,000.##" ); }); });

See sample test here: https://codesandbox.io/s/6xk1mv694n

Contributing

If you'd like to contribute, head to the contributing guidelines. Inside you'll find directions for opening issues, coding standards, and notes on development.

Credits

Vue for amazing framework

Jetbrain for amazing support with free license for WebStorm IDE

@iqbalhood as logo creator (see #19)

