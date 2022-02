一个优雅的图片裁剪插件

1. 安装

npm install vue-cropper

yarn add vue-cropper

如果你没有使用 npm

在线例子vue-cropper + vue.2x

在线例子vue-cropper@next + vue.3x

服务器渲染 nuxt 解决方案 设置为 ssr: false

module .exports = { ... build: { vendor : [ 'vue-cropper ... plugins: [ { src: ' ~ /plugins/ vue-cropper ', ssr: false } ] } }

2. 引入 Vue Cropper

Vue 3 组件内引入

npm install vue-cropper@next import 'vue-cropper/dist/index.css' import { VueCropper } from "vue-cropper" ;

Vue3 全局引入

import VueCropper from 'vue-cropper' ; import 'vue-cropper/dist/index.css' const app = createApp(App) app.use(VueCropper) app.mount( '#app' )

Vue3 CDN 方式引入

< style type = "text/css" src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue-cropper@1.0.2/dist/index.css" > </ style >

<script src= "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@3.2.1/dist/vue.global.js" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue-cropper@1.0.2/dist/vue-cropper.umd.js" > </ script > const app = Vue.createApp({...}); app.component( 'vue-cropper' , window [ 'vue-cropper' ].VueCropper);

Vue2 组件内引入

import { VueCropper } from 'vue-cropper' components : { VueCropper }

Vue2 全局引入

import VueCropper from 'vue-cropper' Vue.use(VueCropper)

Vue2 CDN 方式引入

< script src = "//cdn.jsdelivr.net/npm/vue-cropper@0.4.9/dist/index.js" > </ script >

Vue.use( window [ 'vue-cropper' ].default)

nuxt 引入方式

if (process.browser) { vueCropper = require ( 'vue-cropper' ) Vue.use(vueCropper.default) }

3. 代码中使用

重要! 需要关掉本地的 mock 服务, 不然图片转化会报错 重要! 需要使用外层容器包裹并设置宽高

< vueCropper ref = "cropper" :img = "option.img" :outputSize = "option.size" :outputType = "option.outputType" > </ vueCropper >

1. props

目前还不知道什么原因项目里面开启 mock 会导致 file 报错,建议使用时关掉 mock

名称 功能 默认值 可选值 img 裁剪图片的地址 空 url 地址 , base64 , blob outputSize 裁剪生成图片的质量 1 0.1 ~ 1 outputType 裁剪生成图片的格式 jpg (jpg 需要传入jpeg) jpeg , png , webp info 裁剪框的大小信息 true true , false canScale 图片是否允许滚轮缩放 true true , false autoCrop 是否默认生成截图框 false true , false autoCropWidth 默认生成截图框宽度 容器的 80% 0 ~ max autoCropHeight 默认生成截图框高度 容器的 80% 0 ~ max fixed 是否开启截图框宽高固定比例 false true , false fixedNumber 截图框的宽高比例 [1, 1] [ 宽度 , 高度 ] full 是否输出原图比例的截图 false true , false fixedBox 固定截图框大小 不允许改变 false canMove 上传图片是否可以移动 true true , false canMoveBox 截图框能否拖动 true true , false original 上传图片按照原始比例渲染 false true , false centerBox 截图框是否被限制在图片里面 false true , false high 是否按照设备的dpr 输出等比例图片 true true , false infoTrue true 为展示真实输出图片宽高 false 展示看到的截图框宽高 false true , false maxImgSize 限制图片最大宽度和高度 2000 0 ~ max enlarge 图片根据截图框输出比例倍数 1 0 ~ max(建议不要太大不然会卡死的呢) mode 图片默认渲染方式 contain contain , cover , 100px , 100% auto

2. 可用回调方法

@realTime 实时预览事件

实时预览事件 @imgMoving 图片移动回调函数

图片移动回调函数 @cropMoving 截图框移动回调函数

截图框移动回调函数 @imgLoad 图片加载的回调, 返回结果 success , error

@realTime 实时预览事件

realTime(data) { var previews = data var h = 0.5 var w = 0.2 this .previewStyle1 = { width : previews.w + "px" , height : previews.h + "px" , overflow : "hidden" , margin : "0" , zoom : h } this .previewStyle2 = { width : previews.w + "px" , height : previews.h + "px" , overflow : "hidden" , margin : "0" , zoom : w } this .previewStyle3 = { width : previews.w + "px" , height : previews.h + "px" , overflow : "hidden" , margin : "0" , zoom : 100 / preview.w } this .previewStyle4 = { width : previews.w + "px" , height : previews.h + "px" , overflow : "hidden" , margin : "0" , zoom : 100 / preview.h } this .previews = data }

< div class = "show-preview" :style = "{'width': previews.w + 'px', 'height': previews.h + 'px', 'overflow': 'hidden', 'margin': '5px'}" > < div :style = "previews.div" > < img :src = "option.img" :style = "previews.img" > </ div > </ div > < p > 中等大小 </ p > < div :style = "previewStyle1" > < div :style = "previews.div" > < img :src = "previews.url" :style = "previews.img" > </ div > </ div > < p > 迷你大小 </ p > < div :style = "previewStyle2" > < div :style = "previews.div" > < img :src = "previews.url" :style = "previews.img" > </ div > </ div >

@imgMoving 图片移动回调函数

返回的参数内容

{ moving : true , axis : { x1 : 1 , x2 : 1 , y1 : 1 , y2 : 1 } }

@cropMoving 截图框移动回调函数

返回的参数内容

{ moving : true , axis : { x1 : 1 , x2 : 1 , y1 : 1 , y2 : 1 } }

2. 内置方法 和 属性

通过 this.$refs.cropper 调用

属性

属性 说明 this.$refs.cropper.cropW 截图框宽度 this.$refs.cropper.cropH 截图框高度

方法

方法 说明 this.$refs.cropper.startCrop() 开始截图 this.$refs.cropper.stopCrop() 停止截图 this.$refs.cropper.clearCrop() 清除截图 this.$refs.cropper.changeScale() 修改图片大小 正数为变大 负数变小 this.$refs.cropper.getImgAxis() 获取图片基于容器的坐标点 this.$refs.cropper.getCropAxis() 获取截图框基于容器的坐标点 this.$refs.cropper.goAutoCrop 自动生成截图框函数 this.$refs.cropper.rotateRight() 向右边旋转90度 this.$refs.cropper.rotateLeft() 向左边旋转90度

获取截图内容

获取截图的 base64 数据

this .$refs.cropper.getCropData( data => { console .log(data) })

获取截图的 blob 数据

this .$refs.cropper.getCropBlob( data => { console .log(data) })