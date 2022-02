A Lightweight Video Player For Vue.js.

Get Started

Npm

$ npm install vue-core-video-player --save

Yarn

$ yarn add vue-core-video-player --save

<template> <div class="player-container"> <vue-core-video-player @play="your_method" src="./videos/your_video.mp4"></vue-core-video-player> </div> <template> <script> import VueCoreVideoPlayer from 'vue-core-video-player' Vue.use(VueCoreVideoPlayer) </script>

Features

Custom configuration

i18n

SSR

Picture-in-Picture Mode

Events Subscription

Development friendly

Mobile Adaptation

💐 Contributions