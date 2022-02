Copy to clipboard Vue component

Use

$ npm install vue-copy-to-clipboard or $ yarn add vue-copy-to-clipboard

Examples

import CopyToClipboard from 'vue-copy-to-clipboard' export default { data () { return { text : 'is copy content' } }, render (h) { return ( < div > < CopyToClipboard text = {this.text} onCopy = {(result) => { console.log('onCopy', result) }}> < Button > Copy to Clipboard </ Button > </ CopyToClipboard > </ div > ) } }