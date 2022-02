A simple Vue.js plugin for handling browser cookies

Installation

Browser

< script src = "https://unpkg.com/vue/dist/vue.js" > </ script > < script src = "https://unpkg.com/vue-cookies@1.7.4/vue-cookies.js" > </ script >

Package Managers

npm install vue-cookies --save var Vue = require ( 'vue' ) Vue.use( require ( 'vue-cookies' )) import Vue from 'vue' import VueCookies from 'vue-cookies' Vue.use(VueCookies) Vue.$cookies.config( '7d' ) Vue.$cookies.set( 'theme' , 'default' ); Vue.$cookies.set( 'hover-time' , '1s' );

Api

syntax format: [this | Vue].$cookies.[method]

Set global config

$cookies .config(expireTimes[,path[, domain[, secure[, sameSite]]]) // default: expireTimes = 1d, path = '/' , domain = '' , secure = '' , sameSite = 'Lax'

Set a cookie

$cookies . set (keyName, value[, expireTimes[, path[, domain[, secure[, sameSite]]]]]) // return this

Get a cookie

$cookies .get(keyName) // return value

Remove a cookie

$cookies .remove (keyName [, path [, domain] ])

Exist a cookie name

$cookies .isKey(keyName) // return false or true

Get All cookie name

$cookies.keys()

Example Usage

set global config

// 30 day after , expire Vue.$cookies.config( '30d' ) // set secure, only https works Vue.$cookies.config( '7d' , '' , '' , true ) // 2019 -03 -13 expire this.$cookies.config( new Date ( 2019 , 03 , 13 ).toUTCString()) // 30 day after , expire, '' current path , browser default this.$cookies.config( 60 * 60 * 24 * 30 , '' );

support json object

var user = { id: 1 , name : 'Journal' , session : '25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX' }; this.$cookies. set ( 'user' , user ); // print user name console.log(this.$cookies. get ( 'user' ).name)

set expire times

Suppose the current time is : Sat, 11 Mar 2017 12:25:57 GMT

Following equivalence: 1 day after, expire

Support chaining sets together

this .$cookies.set( "user_session" , "25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX" ) .set( "user_session" , "25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX" , "1d" ) .set( "user_session" , "25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX" , "1D" ) .set( "user_session" , "25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX" , 60 * 60 * 24 ) .set( "user_session" , "25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX" , new Date ( 2017 , 03 , 12 )) .set( "user_session" , "25j_7Sl6xDq2Kc3ym0fmrSSk2xV2XkUkX" , "Sat, 13 Mar 2017 12:25:57 GMT" )

set expire times, input number type

this. $cookies . set ( "default_unit_second" , "input_value" ,1); // 1 second after, expire this. $cookies . set ( "default_unit_second" , "input_value" ,60 + 30); // 1 minute 30 second after, expire this. $cookies . set ( "default_unit_second" , "input_value" ,60 * 60 * 12); // 12 hour after, expire this. $cookies . set ( "default_unit_second" , "input_value" ,60 * 60 * 24 * 30); // 1 month after, expire

set expire times - end of browser session

this.$cookies. set ("default_unit_second","input_value", 0 ); // end of session - use 0 or "0"!

set expire times , input string type

Unit full name y year m month d day h hour min minute s second

Unit Names Ignore Case

not support the combination

not support the double value

this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "60s" ); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "30MIN" ); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "24d" ); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "4m" ); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "16h" ); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "3y" ); this .$cookies.set( 'token' , "GH1.1.1689020474.1484362313" , new Date ( 2017 , 3 , 13 ).toUTCString()); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , "Sat, 13 Mar 2017 12:25:57 GMT " );

var date = new Date ; date .setDate( date .getDate() + 1 ); this.$cookies. set ("token","GH1.1.1689020474.1484362313", date );

set never expire

this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , Infinity ); this .$cookies.set( "token" , "GH1.1.1689020474.1484362313" , -1 );

remove cookie

this .$cookies.set( "token" ,value); this .$cookies.remove( "token" ); this .$cookies.set( "token" , value, null , null , "domain.com" ); this .$cookies.remove( "token" , null , "domain.com" );

set other arguments

// set path this.$cookies. set ("use_path_argument","value","1d","/app"); // set domain this.$cookies. set ("use_path_argument","value", null , null , "domain.com"); // default 1 day after ,expire // set secure this.$cookies. set ("use_path_argument","value", null , null , null , true ); // set sameSite - should be one of ` None `, ` Strict ` or `Lax`. Read more https://web.dev/samesite-cookies-explained/ this.$cookies. set ("use_path_argument","value", null , null , null , null , "Lax");

other operation

this .$cookies.isKey( "token" ) this .$cookies.get( "token" ); this .$cookies.remove( "token" ); this .$cookies.keys().join( "

" ); this .$cookies.keys().forEach( cookie => this .$cookies.remove(cookie)) [ this | Vue].$cookies.[method]

Warning

$cookies key names Cannot be set to ['expires','max-age','path','domain','secure','SameSite']

License

MIT Copyright (c) 2016-present, cmp-cc