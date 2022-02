```html < template > < div id = "app" style = "width:100vw;height:100vh" @ contextmenu.prevent = "onContextmenu" > </ div > </ template > < script > export default { methods : { onContextmenu(event) { this .$contextmenu({ items : [ { label : "返回(B)" , onClick : () => { this .message = "返回(B)" ; console .log( "返回(B)" ); } }, { label : "前进(F)" , disabled : true }, { label : "重新加载(R)" , divided : true , icon : "el-icon-refresh" }, { label : "另存为(A)..." }, { label : "打印(P)..." , icon : "el-icon-printer" }, { label : "投射(C)..." , divided : true }, { label : "使用网页翻译(T)" , divided : true , minWidth : 0 , children : [{ label : "翻译成简体中文" }, { label : "翻译成繁体中文" }] }, { label : "截取网页(R)" , minWidth : 0 , children : [ { label : "截取可视化区域" , onClick : () => { this .message = "截取可视化区域" ; console .log( "截取可视化区域" ); } }, { label : "截取全屏" } ] }, { label : "查看网页源代码(V)" , icon : "el-icon-view" }, { label : "检查(N)" } ], event, customClass : "custom-class" , zIndex : 3 , minWidth : 230 }); return false ; } } }; </ script >