Install

$ yarn add vue-color-kit

Example

< template > < div :style = "{background: color}" > < ColorPicker theme = "light" :color = "color" :sucker-hide = "false" :sucker-canvas = "suckerCanvas" :sucker-area = "suckerArea" @ changeColor = "changeColor" @ openSucker = "openSucker" /> </ div > </ template > < script > import { ColorPicker } from 'vue-color-kit' import 'vue-color-kit/dist/vue-color-kit.css' export default { components : { ColorPicker, }, data() { return { color : '#59c7f9' , suckerCanvas : null , suckerArea : [], isSucking : false , } }, methods : { changeColor(color) { const { r, g, b, a } = color.rgba this .color = `rgba( ${r} , ${g} , ${b} , ${a} )` }, openSucker(isOpen) { if (isOpen) { } else { } }, }, } </ script >

Options

Name Type Default Description theme String dark dark or light color String #000000 rgba or hex colors-default Array ['#000000', '#FFFFFF', '#FF1900', '#F47365', '#FFB243', '#FFE623', '#6EFF2A', '#1BC7B1', '#00BEFF', '#2E81FF', '#5D61FF', '#FF89CF', '#FC3CAD', '#BF3DCE', '#8E00A7', 'rgba(0,0,0,0)'] like ['#ff00ff', '#0f0f0f', ...] colors-history-key String vue-color-kit-history sucker-hide Boolean true true or false sucker-canvas HTMLCanvasElement null like document.createElement('canvas') sucker-area Array [] like [x1, y1, x2, y2]

color is one-way data flow, so you can't use v-model . why? because you'll listen changeColor event do more things, so i think it's not necessary here.

Events

Name Type Args Description changeColor Function color { rgba: {}, hsv: {}, hex: ''} openSucker Function isOpen true or false