📋 Vue2.0 directive to copy or cut text to clipboard.

DEMO: https://zhuowenli.github.io/vue-clipboards/

Install

npm install vue-clipboards

Usage

import VueClipboards from 'vue-clipboards' ; Vue.use(VueClipboards); new Vue({ data() { return { copyData : 'copy data' } } });

< button v-clipboard = "copyData" > Copy </ button >

Event

< button v-clipboard = "copyData" @ success = "handleSuccess" @ error = "handleError" > Copy </ button >

import VueClipboards from 'vue-clipboards' ; Vue.use(VueClipboards); new Vue({ data() { return { copyData : 'copy data' } }, methods : { handleSuccess(e) { console .log(e); }, handleError(e) { console .log(e); }, } });

Development

yarn dev : Run example in development mode

yarn deploy : Deploy example to gh-pages

yarn build : Build component in umd & es format

yarn watch : Build component in umd & es format with watch mode

Check out your npm scripts, it's using vbuild under the hood.

