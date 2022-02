ClickOutside

Vue click outside directive.

Installation

$ npm install vue-click-outside

Example

<template> <div> <div v-click-outside="hide" @click="toggle">Toggle</div> <div v-show="opened">Popup item</div> </div> </template> <script> import ClickOutside from 'vue-click-outside' export default { data () { return { opened: false } }, methods: { toggle () { this.opened = true }, hide () { this.opened = false } }, mounted () { // prevent click outside event with popupItem. this.popupItem = this.$el }, // do not forget this section directives: { ClickOutside } } </script>

Badges