基于 vuejs 1.0 开发 material design 风格的移动端 WEB UI 库, 设计资源参考 CARBON FrameWork7

在线访问地址 vue-carbon demos

也可以扫描二维码

Vue Carbon 使用文档

Muse UI 基于 Vue 2.0 开发 material design ui

安装

目前只使用与 npm 安装,和使用 webpack 项目的应用

npm install vue-carbon --save

import Vue from 'vue' import VueCarbon from 'vue-carbon' import 'vue-carbon/dist/vue-carbon.css' Vue.use(VueCarbon)

简单使用

例如这个 Refresh Control 组件的demo页面

< template > < div class = "vc-page" > < header-bar > < icon-button slot = "left" @ click = "back()" icon = "arrow_back" > </ icon-button > < span > Refresh Control </ span > < icon-button slot = "right" @ click = "refresh()" icon = "refresh" > </ icon-button > </ header-bar > < content v-el:trigger > < refresh-control @ refresh = "refresh" :trigger = "$els.trigger" :refreshing = "refreshing" > </ refresh-control > < content-block > < p class = "refresh-desc" > 按住 - 下拉 - 释放可以刷新数据 </ p > </ content-block > < list > < item-cell v-for = "item in items" > < item-title > {{item}} </ item-title > </ item-cell > </ list > </ content > </ div > </ template > < script > export default { data () { return { items : [ '1' , '2' , '3' , '5' , '6' , '7' , '8' , '9' , '10' ], end : 10 , refreshing : false } }, methods : { back () { window .history.back() }, refresh () { this .refreshing = true setTimeout( () => { this .refreshing = false var arr = [] for ( let i = this .end; i < this .end + 10 ; i++) { arr.push( String (i + 1 )) } this .end += 10 this .items = arr }, 2000 ) } } } </ script > < style lang = "less" > .refresh-desc { text-align : center; } </ style >

效果如下

Licence

vue-carbon is open source and released under the MIT Licence.

Copyright (c) 2016 myron