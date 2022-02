Vue Bundle Renderer

SSR Bundle Renderer for Vue 3 using bundle-runner.

Install

yarn add vue-bundle-renderer npm install vue-bundle-renderer

Usage

createRenderer

import { createRenderer } from 'vue-bundle-renderer' declare function createRenderer ( createApp:, renderOptions: RenderOptions )

createBundleRenderer

import { createBundleRenderer } from 'vue-bundle-renderer' declare function createBundleRenderer ( bundle, renderOptions: BundleRenderOptions ) type BundleRenderOptions = { runInNewContext?: boolean | 'once' ; basedir?: string ; renderToString: typeof import ( '@vue/server-renderer' ).renderToString; bundleRunner: typeof import ( 'bundle-runner' ); clientManifest?: ClientManifest; publicPath?: string ; }

Credits

Based on vue-server-renderer made by Evan You.

License

MIT