Notification

Notification component for Vue Bulma.

Installation

$ npm install vue-bulma-notification

Examples

<template> <div> <notification :title="'Normal'" :direction="'Down'" :message="'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit'" :duration="0"></notification> <button class="button" @click="openNotificationWithType('')">Normal</button> <button class="button is-primary" @click="openNotificationWithType('primary')">Primary</button> <button class="button is-info" @click="openNotificationWithType('info')">Info</button> <button class="button is-success" @click="openNotificationWithType('success')">Success</button> <button class="button is-warning" @click="openNotificationWithType('warning')">Warning</button> <button class="button is-danger" @click="openNotificationWithType('danger')">Danger</button> </div> </template> <script> import Vue from 'vue' import Notification from 'vue-bulma-notification' const NotificationComponent = Vue.extend(Notification) const openNotification = (propsData = { title: '', message: '', type: '', direction: '', duration: 4500, container: '.notifications' }) => { return new NotificationComponent({ el: document.createElement('div'), propsData }) } export default { components: { Notification }, mounted () { openNotification({ message: 'Success lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit', type: 'success', duration: 0 }) }, methods: { openNotificationWithType (type) { openNotification({ title: 'This is a title', message: 'This is the message.', type: type }) } } } </script>

