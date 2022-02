Datepicker component is based on flatpickr for Vue Bulma.

Installation

$ npm install vue-bulma-datepicker

Examples

Single Input

<template> <datepicker placeholder="European Format ('d-m-Y')" :config="{ dateFormat: 'd-m-Y', static: true }"></datepicker> </template> <script> import Datepicker from 'vue-bulma-datepicker' export default { components: { Datepicker } } </script>

Wrap Input

<template> <datepicker :config="{ wrap: true }" readonly> <a class="button" data-toggle><i class="fa fa-calendar"></i></a> <a class="button" data-clear><i class="fa fa-close"></i></a> </datepicker> </template> <script> import Datepicker from 'vue-bulma-datepicker' export default { components: { Datepicker } } </script>

