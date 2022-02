Vue.js component for eonasdan-bootstrap-datetimepicker

Demo on JSFiddle

Versions

Package Version Bootstrap CSS version Underlying Library API Docs (same for both) 4.x 3.x eonasdan-bootstrap-datetimepicker (Official) Docs 5.x 4.x pc-bootstrap4-datetimepicker (Fork) Docs

Features

Reactive v-model value You can change datepicker value programmatically

value Reactive config options You can change config options dynamically Component will watch for changes and apply them You are suggested to modify config via Vue.set

Emits all possible events

Works with vee-validate and other validation library

Requirements

Bootstrap ^4 (only css)

jQuery >=1.8.3

Moment.js ^2.22

Installation

npm install vue-bootstrap-datetimepicker --save yarn add vue-bootstrap-datetimepicker

Using Webpack?

Webpack users need to configure ProvidePlugin

plugins : [ new webpack.ProvidePlugin({ Vue : [ 'vue/dist/vue.esm.js' , 'default' ], jQuery : 'jquery' , 'window.jQuery' : 'jquery' , $ : 'jquery' , moment : 'moment' , }), ]

Using Laravel Mix?

Update your webpack.mix.js file, ref

mix.autoload({ 'jquery' : [ '$' , 'window.jQuery' , 'jQuery' ], 'vue' : [ 'Vue' , 'window.Vue' ], 'moment' : [ 'moment' , 'window.moment' ], })

Icon Fonts missing?

Bootstrap v4 does not come with any icon fonts. You can import font-awesome v5 icons css.

jQuery.extend( true , jQuery.fn.datetimepicker.defaults, { icons : { time : 'far fa-clock' , date : 'far fa-calendar' , up : 'fas fa-arrow-up' , down : 'fas fa-arrow-down' , previous : 'fas fa-chevron-left' , next : 'fas fa-chevron-right' , today : 'fas fa-calendar-check' , clear : 'far fa-trash-alt' , close : 'far fa-times-circle' } });

Usage Example

< template > < div class = "container" > < div class = "row" > < div class = "col-md-12" > < date-picker v-model = "date" :config = "options" > </ date-picker > </ div > </ div > </ div > </ template > < script > import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css' ; import datePicker from 'vue-bootstrap-datetimepicker' ; import 'pc-bootstrap4-datetimepicker/build/css/bootstrap-datetimepicker.css' ; export default { data () { return { date : new Date (), options : { format : 'DD/MM/YYYY' , useCurrent : false , } } }, components : { datePicker } } </ script >

As plugin

import Vue from 'vue' ; import datePicker from 'vue-bootstrap-datetimepicker' ; import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.css' ; import 'pc-bootstrap4-datetimepicker/build/css/bootstrap-datetimepicker.css' ; Vue.use(datePicker);

This will register a global component <date-picker>

Events

The component emits all available events

You can listen to them in your component like -

< date-picker v-model = "date" @ dp-hide = "doSomethingOnHide" @ dp-change = "doSomethingOnChange" > </ date-picker >

Available props

The component accepts these props:

Attribute Type Default Description v-model / value String / Date Object / moment / null null Set or Get date-picker value config Object {} Datetime picker configuration options wrap Boolean false Set this to true when wrapped in 'input-group'

Install in non-module environments (without webpack)

< script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/jquery@3.3" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/moment@2.22" > </ script > < link href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@4/dist/css/bootstrap.min.css" rel = "stylesheet" > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/pc-bootstrap4-datetimepicker@4.17/build/js/bootstrap-datetimepicker.min.js" > </ script > < link href = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/pc-bootstrap4-datetimepicker@4.17/build/css/bootstrap-datetimepicker.min.css" rel = "stylesheet" > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.5" > </ script > < script src = "https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue-bootstrap-datetimepicker@5" > </ script > < script > Vue.component( 'date-picker' , VueBootstrapDatetimePicker); </ script >

Run examples on your localhost

Clone this repo

You should have node-js >=6.10 and yarn >=1.x pre-installed

and yarn pre-installed Install dependencies - yarn install

Run webpack dev server - yarn start

This should open the demo page at http://localhost:9000 in your default web browser

Testing

This package is using Jest and vue-test-utils for testing.

Tests can be found in __test__ folder.

folder. Execute tests with this command - yarn test

Changelog

Please see CHANGELOG for more information what has changed recently.

Caveats

⚠️ Don't pass config option as inline literal object to :config prop.

< date-picker v-model = "card" :config = "{format: 'DD/MM/YYYY'}" > </ date-picker >

Vue.js can not detect changes when literal object/arrays passed within template, see

License

MIT License